Красивий і недорогий спосіб подати сир вишукано: рецепт розкішної святкової закуски (відео)

Як красиво подати сир на святковий стіл

Красиві та смачні закуски — основа святкового столу. Ми розповідали, як приготувати сир у вигляді ялинкової прикраси. Тепер ділимось ще однією цікавої ідеєю подачі сирної намазки.

У кулінарному блозі kampers_kitchen поділились рецептом красивих кульок з козячого сиру, але можна взяти будь-який м’який сир, який вам подобається. Також можна до власного смаку взяти інші сухофрукти та горіхи — це все одно буде смачно.

Інгредієнти:

м’який сир

1/2 чашки солоного горіха пекан ⠀⁣

1/2 склянки сушеної журавлини⠀⁣

свіжа петрушка ⠀⁣

мед (за бажанням)⠀⁣

крекери

грінки

яблуко

Спосіб приготування:

Сир для підготовки повинен мати кімнатну температуру — тоді він буде легко ліпитись. Ділимо його на шматочки приблизно рівної форми. Кожен шматочок скручуємо в кульку. На деякий час відкладаємо убік і займемось паніруванням. Дрібно нарізаємо пекан. Так само дрібно кришимо сушену журавлину та свіжу петрушку. Перемішуємо горіхи з ягодами та зеленню — це і буде наше панірування. Викладіть панірування та кульки у миску та перемішуйте, поки всі сторони сирних кульок не будуть повністю покриті. Можливо, потрібно буде допомогти руками, щоб рівномірно розподілити суміш.

Для подачі запаніровані кульки викладаємо на таріль. Трохи поливаємо медом. Викладаємо поруч нарізане яблуко, улюблені крекери та грінки. Також не забудьте додати столовий ніж — щоб мастити нашими кульками крекери та грінки. Також ми розповідали, як приготувати яскраву закуску — ялиночку.