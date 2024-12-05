В магазине это мясо стоит кучу денег: как приготовить дома и без труда (видео)

Как вкусно приготовить вяленую свинину

На праздничный стол хочется поставить аппетитные мясные закуски. Мы делились рецептом аппетитного куриного рулета. Теперь рассказываем, как приготовить аппетитную вяленую свинину.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша ruslana_babichenko. Так мясо совсем несложно приготовить – вам понадобится духовка и нитритная соль. Вяленая свинина в магазине стоит немалых денег, а воспроизвести рецепт дома совсем несложно.

Ингредиенты:

мясо (балличная часть или шея) — 1 кг

соль нитритная — 20 г

поваренная соль — 10 г

перец – 1 ч. л.

сухой чеснок – 1 ч. л.

паприка молотая копченая – 1 ч. л.

щепотка мускатного ореха

Способ приготовления:

Прежде всего нужно подготовить мясо. С него нужно срезать лишний жир и просушить бумажным полотенцем. Смешиваем обычную соль с нитритной и смазываем мясо со всех сторон. Следующим этапом нужно очень плотно завернуть мясо в пищевую пленку. Должно быть где-то 7 оборотов пленки. Убираем мясо в холодильник на 4 дня. За это время не разворачиваем его. Достаем мясо, промываем его проточной водой. Просушиваем бумажными полотенцами. Отдельно смешиваем мускатный орех, перец, паприку и сухой чеснок. Тщательно натираем мясо со всех сторон, массируя его. Выкладываем свинину в форму для запекания. Отправляем его в духовку на 4 часа. Всё это время готовим его на 80 градусах.

Когда мясо будет готово, выключите духовку и дайте ему остыть. После этого можно порезать и смаковать. Также мы делились рецептом очень красивой сырной закуски.