Рідні здивуються, що цю страву готували не в ресторані: рецепт шикарних курячих рулетиків (відео)

Смачна та ситна м’ясна страва

Ресторану страву цілком можна приготувати на домашній кухні, і цей рецепт – найкраще тому підтвердження. Курячі рулетики з начинкою та ароматним маринадом не вимагають складних інгредієнтів чи професійних навичок, але при цьому мають гарний вигляд і смачні, як із меню найкращого ресторану. Якщо ви шукаєте спосіб здивувати близьких чимось смачним, але при цьому не надто складним у приготуванні, цей рецепт від авторки YouTube-каналу leckere Küche саме те, що вам потрібно.

Ці рулетики не тільки виглядають ефектно, а й поєднують у собі насичений смак та аромат спецій, завдяки чому їх оцінять навіть найприскіпливіші гурмани. Подавайте їх з улюбленим гарніром – і насолоджуйтесь компліментами від своїх гостей.

Інгредієнти:

4-6 курячих гомілок;

1 ч. л. орегано;

1 ч. л. часникового порошку;

1 ч. л. порошку солодкої паприки;

1 ст. л. гірчиці у зернах;

2 ст. л. оливкова олія;

2 ст. л. соєвий соус;

1 столова ложка меду.

Спосіб приготування:

З курячої гомілки робимо філе. Акуратно вирізаємо кістки. М’ясо, що залишилося, викладаємо на дошку, накриваємо харчовою плівкою і відбиваємо. У мисці змішуємо по 1 чайній ложці орегано, часникового порошку, солодкої паприки, 1 столову ложку гірчиці в зернах, 2 столові ложки оливкової олії, 2 столові ложки соєвого соусу, 1 столову ложку меду. Отриманим соусом змащуємо м’ясо та залишаємо маринуватися на 20 хвилин. На пергамент викладаємо м’ясо, зверху шматочок сиру Чедер та загортаємо філе в рулет. Отримані рулетики викладаємо у форму для запікання. Додаємо у форму трохи води та ставимо запікатися при температурі 180 ° C 30-40 хвилин. Дістаємо форму з духовки, розрізаємо пергамент та змащуємо м’ясні рулетики томатним соусом. Ставимо запікатись ще на 5-15 хвилин.

Готові рулетики можна подавати з картоплею чи будь-яким іншим гарніром.

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