Родные удивятся, что это блюдо готовили не в ресторане: рецепт шикарных куриных рулетиков (видео)

Вкусное и сытное мясное блюдо

Ресторанное блюдо вполне можно приготовить на домашней кухне, и этот рецепт — лучшее тому подтверждение. Куриные рулетики с начинкой и ароматным маринадом не требуют сложных ингредиентов или профессиональных навыков, но при этом выглядят и вкусны, как из меню лучшего ресторана. Если вы ищете способ удивить близких чем-то вкусным, но при этом не слишком сложным в приготовлении, этот рецепт от авторки YouTube-канала leckere Küche — именно то, что вам нужно.

Эти рулетики не только выглядят эффектно, но и сочетают в себе насыщенный вкус и аромат специй, благодаря чему их оценят даже самые придирчивые гурманы. Подавайте их с любимым гарниром — и наслаждайтесь комплиментами от своих гостей.

Ингредиенты:

4-6 куриных голеней;

1 ч.л. орегано;

1 ч.л. чесночного порошка;

1 ч.л. порошка сладкой паприки;

1 ст. л. горчицы в зернах;

2 ст. л. оливковое масло;

2 ст. л. соевый соус;

1 столовая ложка меда.

Способ приготовления:

Из куриной голени делаем филе. Аккуратно вырезаем кости. Оставшееся мясо выкладываем на доску, накрываем пищевой пленкой и отбиваем. В миске смешиваем по 1 чайной ложке орегано, чесночного порошка, сладкой паприки, 1 столовую ложку горчицы в зернах, 2 столовых ложки оливкового масла, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку меда. Полученным соусом смазываем мясо и оставляем мариноваться на 20 минут. На пергамент выкладываем мясо, сверху кусочек сыра Чеддер и заворачиваем филе в рулет. Полученные рулетики выкладываем в форму для запекания. Добавляем в форму немного воды и ставим запекаться при температуре 180°C 30-40 минут. Достаем форму из духовки, разрезаем пергамент и смазываем мясные рулетики томатным соусом. Ставим запекаться еще на 5-15 минут.

Готовые рулетики можно подавать с картофелем или любым другим гарниром.

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