Італійський рецепт, який легко готувати: ці прості кекси зникають за 10 хвилин

Прості солодощі своїми руками

Національна випічка різних країн відображає особливості гастрономії. Ми розповідали, як готувати український пляцок з вишнями та горіхами. Тепер ділимось рецептом італійської випічки.

На кулінарному ютуб-каналі Deliziose ricette di Katrine поділились простим домашнім рецептом, який зможе приготувати кожен. Ці італійські кекси-тістечка називають Соффіоні, вони дуже ніжні і смачні.

Інгредієнти:

Яйце — 2 шт

Дрібка солі

Цукор — 70 г

Ванільний цукор — 8 г

Вершкове масло — 50 г

Борошно — 300 г

Цедра 1/2 лимона

Для крему:

Рікотта — 400 г

Цукор — 80 г

Ванільний цукор — 8 г

Цедра 1/2 лимона

Лимонний сік — 1 ст. л.

Яйця — 2 шт

Дрібка солі

Цукрова пудра

Спосіб приготування:

Вибиваємо у миску яйця, додаємо дрібку солі та цукор, а також ванільний цукор. Змішуємо вінчиком, вводимо розтоплене вершкове масло. Вводимо просіяне борошно, додаємо цедру та замішуємо тісто. Скочуємо тісто в кульку, загортаємо в плівку та ставимо в холодильник. Тим часом готуємо крем. Збиваємо рікоту з цукром та ванільним цукром. Змішуючи, вводимо цедру та лимонний сік. Збиваємо. Відокремлюємо жовток від білка. Додаємо до білків дрібку солі та збиваємо в пишну масу. Змішуємо поступово білки з рікотою. Розділяємо тісто на дві частини. Кожну з них ділимо на шість частин. Розкочуємо кожну з них у пласт та викладаємо у форму для кексів так, щоб лишити зверху частину тіста для загортання. Викладаємо всередину тіста крем. Загортаємо зверху краями тіста. Ставимо в духовку на 30-35 хвилин при 180°C.

Гарячі кексики посипаємо цукровою пудрою. Це надзвичайно смачно. Також ми розповідали, як готувати ліниві вареники.