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Італійський рецепт, який легко готувати: ці прості кекси зникають за 10 хвилин

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт солодких кексів
Чудовий рецепт солодких кексів. Фото Скриншот з відео

Прості солодощі своїми руками

Національна випічка різних країн відображає особливості гастрономії. Ми розповідали, як готувати український пляцок з вишнями та горіхами. Тепер ділимось рецептом італійської випічки.

На кулінарному ютуб-каналі Deliziose ricette di Katrine поділились простим домашнім рецептом, який зможе приготувати кожен. Ці італійські кекси-тістечка називають Соффіоні, вони дуже ніжні і смачні.

Інгредієнти:

  • Яйце — 2 шт
  • Дрібка солі
  • Цукор — 70 г
  • Ванільний цукор — 8 г
  • Вершкове масло — 50 г
  • Борошно — 300 г
  • Цедра 1/2 лимона

Для крему:

  • Рікотта — 400 г
  • Цукор — 80 г
  • Ванільний цукор — 8 г
  • Цедра 1/2 лимона
  • Лимонний сік — 1 ст. л.
  • Яйця — 2 шт
  • Дрібка солі
  • Цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. Вибиваємо у миску яйця, додаємо дрібку солі та цукор, а також ванільний цукор. Змішуємо вінчиком, вводимо розтоплене вершкове масло. Вводимо просіяне борошно, додаємо цедру та замішуємо тісто.
  2. Скочуємо тісто в кульку, загортаємо в плівку та ставимо в холодильник. Тим часом готуємо крем. Збиваємо рікоту з цукром та ванільним цукром. Змішуючи, вводимо цедру та лимонний сік. Збиваємо.
  3. Відокремлюємо жовток від білка. Додаємо до білків дрібку солі та збиваємо в пишну масу. Змішуємо поступово білки з рікотою.
  4. Розділяємо тісто на дві частини. Кожну з них ділимо на шість частин. Розкочуємо кожну з них у пласт та викладаємо у форму для кексів так, щоб лишити зверху частину тіста для загортання.
  5. Викладаємо всередину тіста крем. Загортаємо зверху краями тіста. Ставимо в духовку на 30-35 хвилин при 180°C.

Гарячі кексики посипаємо цукровою пудрою. Це надзвичайно смачно. Також ми розповідали, як готувати ліниві вареники.

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#Рецепт #Випічка #Тісто #Кекси