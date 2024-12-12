Італійський рецепт, який легко готувати: ці прості кекси зникають за 10 хвилин
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Прості солодощі своїми руками
Національна випічка різних країн відображає особливості гастрономії. Ми розповідали, як готувати український пляцок з вишнями та горіхами. Тепер ділимось рецептом італійської випічки.
На кулінарному ютуб-каналі Deliziose ricette di Katrine поділились простим домашнім рецептом, який зможе приготувати кожен. Ці італійські кекси-тістечка називають Соффіоні, вони дуже ніжні і смачні.
Інгредієнти:
- Яйце — 2 шт
- Дрібка солі
- Цукор — 70 г
- Ванільний цукор — 8 г
- Вершкове масло — 50 г
- Борошно — 300 г
- Цедра 1/2 лимона
Для крему:
- Рікотта — 400 г
- Цукор — 80 г
- Ванільний цукор — 8 г
- Цедра 1/2 лимона
- Лимонний сік — 1 ст. л.
- Яйця — 2 шт
- Дрібка солі
- Цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Вибиваємо у миску яйця, додаємо дрібку солі та цукор, а також ванільний цукор. Змішуємо вінчиком, вводимо розтоплене вершкове масло. Вводимо просіяне борошно, додаємо цедру та замішуємо тісто.
- Скочуємо тісто в кульку, загортаємо в плівку та ставимо в холодильник. Тим часом готуємо крем. Збиваємо рікоту з цукром та ванільним цукром. Змішуючи, вводимо цедру та лимонний сік. Збиваємо.
- Відокремлюємо жовток від білка. Додаємо до білків дрібку солі та збиваємо в пишну масу. Змішуємо поступово білки з рікотою.
- Розділяємо тісто на дві частини. Кожну з них ділимо на шість частин. Розкочуємо кожну з них у пласт та викладаємо у форму для кексів так, щоб лишити зверху частину тіста для загортання.
- Викладаємо всередину тіста крем. Загортаємо зверху краями тіста. Ставимо в духовку на 30-35 хвилин при 180°C.
Гарячі кексики посипаємо цукровою пудрою. Це надзвичайно смачно. Також ми розповідали, як готувати ліниві вареники.