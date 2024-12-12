Итальянский рецепт, который легко готовить: эти простые кексы исчезают за 10 минут

Простые сладости своими руками

Национальная выпечка разных стран отражает особенности гастрономии. Мы рассказывали, как готовить украинский пляцок с вишнями и орехами. Теперь делимся рецептом итальянской выпечки.

На кулинарном ютуб-канале Deliziose Ricette di Katrine поделились простым домашним рецептом, который сможет приготовить каждый. Эти итальянские кексы-пирожные называют Соффиони, они очень нежные и вкусные.

Ингредиенты:

Яйцо — 2 шт

Щепотка соли

Сахар — 70 г

Ванильный сахар — 8 г

Сливочное масло – 50 г

Мука — 300 г

Цедра 1/2 лимона

Для крема:

Рикотта — 400 г

Сахар — 80 г

Ванильный сахар — 8 г

Цедра 1/2 лимона

Лимонный сок – 1 ст. л.

Яйца — 2 шт

Щепотка соли

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Выбиваем в миску яйца, добавляем щепотку соли и сахар, а также ванильный сахар. Смешиваем венчиком, вводим растопленное сливочное масло. Скатываем тесто в шарик, заворачиваем в пленку и ставим в холодильник. Отделяем желток от белка. Добавляем к белкам щепотку соли и взбиваем в пышную массу. Разделяем тесто на две части. Каждую из них делим на шесть частей. Выкладываем внутрь теста крем. Заворачиваем сверху краями теста.

Горячие кексики посыпаем сахарной пудрой. Это очень вкусно. Также мы рассказывали, как готовить ленивые вареники.