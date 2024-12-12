Итальянский рецепт, который легко готовить: эти простые кексы исчезают за 10 минут
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Простые сладости своими руками
Национальная выпечка разных стран отражает особенности гастрономии. Мы рассказывали, как готовить украинский пляцок с вишнями и орехами. Теперь делимся рецептом итальянской выпечки.
На кулинарном ютуб-канале Deliziose Ricette di Katrine поделились простым домашним рецептом, который сможет приготовить каждый. Эти итальянские кексы-пирожные называют Соффиони, они очень нежные и вкусные.
Ингредиенты:
- Яйцо — 2 шт
- Щепотка соли
- Сахар — 70 г
- Ванильный сахар — 8 г
- Сливочное масло – 50 г
- Мука — 300 г
- Цедра 1/2 лимона
Для крема:
- Рикотта — 400 г
- Сахар — 80 г
- Ванильный сахар — 8 г
- Цедра 1/2 лимона
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Яйца — 2 шт
- Щепотка соли
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Выбиваем в миску яйца, добавляем щепотку соли и сахар, а также ванильный сахар. Смешиваем венчиком, вводим растопленное сливочное масло.
- Скатываем тесто в шарик, заворачиваем в пленку и ставим в холодильник.
- Отделяем желток от белка. Добавляем к белкам щепотку соли и взбиваем в пышную массу.
- Разделяем тесто на две части. Каждую из них делим на шесть частей.
- Выкладываем внутрь теста крем. Заворачиваем сверху краями теста.
Горячие кексики посыпаем сахарной пудрой. Это очень вкусно. Также мы рассказывали, как готовить ленивые вареники.