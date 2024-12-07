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Простий та швидкий сніданок: як приготувати ліниві вареники

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий сніданок на кожен день
Чудовий сніданок на кожен день. Фото Лайфхакер

Такі вареники дуже легко приготувати

Дуже прості рецепти можуть значно полегшити життя. Особливо якщо у вас немає ні часу, ні бажання довго стирчати на кухні. Ми ділились рецептом ситного "Луцького" салату. Тепер розповідаємо, як приготувати ліниві вареники.

Ця страва ідеальна для швидкого сніданку чи перекусу — вона ситна, смачна, ще й готується дуже просто. Рецептом поділились у кулінарному блозі svitlana__dietolog.

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний — 180 г
  • Яйце — 1 шт
  • Борошно — 55 г
  • Підсолоджувач або цукор за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Ретельно замішуємо сир, яйце та борошно. Від того, наскільки ретельно буде вимішане тісто, залежить текстура готової страви.
  2. Злегка посипаємо стіл борошном. З сирного тіста формуємо невелику рівну ковбаску.
  3. Нарізаємо їх на довільні шматочки. Байдуже, якої форми вони будуть, головне — щоб розмір часточок був більш-менш однаковим. Від цього залежить їх час приготування.
  4. Ставимо на вогонь каструлю з водою. Опускаємо наші ліниві вареники в киплячу воду, варимо близько 5 хвилин та відкидаємо на друшляк.

Подавати цю смакоту можна з варенням, карамеллю або будь-яким іншим солодким соусом. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати картоплю.

Теги:
#Рецепт #Сир #Борошно #Ліниві вареники