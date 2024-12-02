Як "Наполеон", тільки значно смачніше: розкішний рецепт домашнього тортика

Рецепт апетитного пляцка

Іноді хочеться потішити себе та близьких чимось смачненьким. Якщо хочеться чогось складнішого, ніж мус із двох інгредієнтів, вам варто звернути увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка tallykoroleva розповіла, як приготувати дуже смачний та яскравий пляцок з вишнево-горіховими прошарками. Тортик чимось нагадує класичний "Наполеон", але у сто разів смачніше.

Інгредієнти:

1 пачка вершкового маргарину або масла

3-3,5 склянки борошна

3 жовтки

1 склянка сметани (20%).

Для начинки:

800 г вишень у власному соку

2 пачки вишневого желе

1 пачка ванільного цукру

3 ст. ложки крохмалю

3 білки

1 склянка цукру

300 г волоських горіхів

300 г масла

150 г цукру

Для крему:

250 г макової маси

50 г цукру

100 г масла

Спосіб приготування:

Маргарин перетираємо з борошном, додаємо сметану та жовтки. Замішуємо тісто. Ділимо його на 6 частин і на ніч ставимо в холодильник. Вишні відціджуємо і з’єднуємо з сухим желе, крохмалем і ванільним цукром. Білки збиваємо з цукром і додаємо різані горіхи. Частину тіста розкочуємо, викладаємо половину вишень та накриваємо другою частиною тіста. Защипуємо краї та проколюємо виделкою. Всю конструкцію випікаємо 25 хв при 190 градусах. Таких вишневих коржів робимо два. Робимо третій за такою ж схемою, але з білково-горіховою масою. Для кремів з’єднуємо окремо компоненти. Починаємо збирати тортик — вишневий корж, маковий крем, на нього — масляний крем. Викладаємо білково-горіховий торт, маковий крем, масляний крем та вишневий прошарок.

Тортик простий, але дуже вдалий, соковитий і смачний. Також ми ділились рецептом ніжних різдвяних пончиків.