Розкішну страву з ресторану можна приготувати вдома: що таке "вітелло тоннато" (відео)

Це класичне поєднання, хоч воно може і здивувати

Національні страви мають чимало особливостей, які їх визначають. Ми розповідали, як приготувати пісну українську закуску з квасолі. Тепер ділимось рецептом класичної італійської страви, яку готують в ресторанах — "Вітелло тоннато".

Ця страва має унікальну структуру — м’ясо "вітелло" під соусом з тунця "тоннато". Це створює просто неймовірне поєднання смаків. Рецептом у відео на своєму ютуб-каналі поділилась кулінарна блогерка Каріна Костенко.

Інгредієнти:

Вирізка яловича — 500 г

Сіль

Перець

Олія

Для соусу "Тоннато":

170 мл олії

яйце

0,5 ч. л. гірчиці

кілька дрібок солі

0,5 ч. л. цукру

1 ч. л. винного оцту

банка тунця

три анчоуси

1-2 ложки каперсів

Спосіб приготування:

Мʼясо натираємо сіллю і перцем. На олії обсмажуємо м’ясо швидко з усіх боків на великому вогні. Одразу після цього шматок загортаємо у фольгу. Відправляємо його в духовку на 120 градусів на 40-45 хвилин. Поки м’ясо випікається, готуємо соус. Блендером збиваємо з яйця, олії, гірчиці, цукру, солі та оцту майонез. Подрібнюємо тунець, каперси та анчоус у загальну пасту. Додаємо її поступово у майонез. Перемішуємо. Дістаємо м’ясо з духовки, даємо відпочити 15-20 хвилин. Після цього розгортаємо фольгу, і нарізаємо м’ясо тоненькими шматочками. Можна навіть дати повністю охолонути м’ясу.

Викладаємо м’ясо на тарілку і поливаємо зверху соусом. Ця холодна закуска просто неймовірно смачна. Також ми ділились рецептом дуже смачної закуски з готового тіста.