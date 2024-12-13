Розкішну страву з ресторану можна приготувати вдома: що таке "вітелло тоннато" (відео)
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Це класичне поєднання, хоч воно може і здивувати
Національні страви мають чимало особливостей, які їх визначають. Ми розповідали, як приготувати пісну українську закуску з квасолі. Тепер ділимось рецептом класичної італійської страви, яку готують в ресторанах — "Вітелло тоннато".
Ця страва має унікальну структуру — м’ясо "вітелло" під соусом з тунця "тоннато". Це створює просто неймовірне поєднання смаків. Рецептом у відео на своєму ютуб-каналі поділилась кулінарна блогерка Каріна Костенко.
Інгредієнти:
- Вирізка яловича — 500 г
- Сіль
- Перець
- Олія
Для соусу "Тоннато":
- 170 мл олії
- яйце
- 0,5 ч. л. гірчиці
- кілька дрібок солі
- 0,5 ч. л. цукру
- 1 ч. л. винного оцту
- банка тунця
- три анчоуси
- 1-2 ложки каперсів
Спосіб приготування:
- Мʼясо натираємо сіллю і перцем. На олії обсмажуємо м’ясо швидко з усіх боків на великому вогні.
- Одразу після цього шматок загортаємо у фольгу. Відправляємо його в духовку на 120 градусів на 40-45 хвилин.
- Поки м’ясо випікається, готуємо соус. Блендером збиваємо з яйця, олії, гірчиці, цукру, солі та оцту майонез.
- Подрібнюємо тунець, каперси та анчоус у загальну пасту. Додаємо її поступово у майонез. Перемішуємо.
- Дістаємо м’ясо з духовки, даємо відпочити 15-20 хвилин. Після цього розгортаємо фольгу, і нарізаємо м’ясо тоненькими шматочками. Можна навіть дати повністю охолонути м’ясу.
Викладаємо м’ясо на тарілку і поливаємо зверху соусом. Ця холодна закуска просто неймовірно смачна. Також ми ділились рецептом дуже смачної закуски з готового тіста.