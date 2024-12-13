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Розкішну страву з ресторану можна приготувати вдома: що таке "вітелло тоннато" (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Дуже смачна м’ясна закуска
Дуже смачна м’ясна закуска. Фото Скриншот з відео

Це класичне поєднання, хоч воно може і здивувати

Національні страви мають чимало особливостей, які їх визначають. Ми розповідали, як приготувати пісну українську закуску з квасолі. Тепер ділимось рецептом класичної італійської страви, яку готують в ресторанах — "Вітелло тоннато".

Ця страва має унікальну структуру — м’ясо "вітелло" під соусом з тунця "тоннато". Це створює просто неймовірне поєднання смаків. Рецептом у відео на своєму ютуб-каналі поділилась кулінарна блогерка Каріна Костенко.

Інгредієнти:

  • Вирізка яловича — 500 г
  • Сіль
  • Перець
  • Олія

Для соусу "Тоннато":

  • 170 мл олії
  • яйце
  • 0,5 ч. л. гірчиці
  • кілька дрібок солі
  • 0,5 ч. л. цукру
  • 1 ч. л. винного оцту
  • банка тунця
  • три анчоуси
  • 1-2 ложки каперсів

Спосіб приготування:

  1. Мʼясо натираємо сіллю і перцем. На олії обсмажуємо м’ясо швидко з усіх боків на великому вогні.
  2. Одразу після цього шматок загортаємо у фольгу. Відправляємо його в духовку на 120 градусів на 40-45 хвилин.
  3. Поки м’ясо випікається, готуємо соус. Блендером збиваємо з яйця, олії, гірчиці, цукру, солі та оцту майонез.
  4. Подрібнюємо тунець, каперси та анчоус у загальну пасту. Додаємо її поступово у майонез. Перемішуємо.
  5. Дістаємо м’ясо з духовки, даємо відпочити 15-20 хвилин. Після цього розгортаємо фольгу, і нарізаємо м’ясо тоненькими шматочками. Можна навіть дати повністю охолонути м’ясу.

Викладаємо м’ясо на тарілку і поливаємо зверху соусом. Ця холодна закуска просто неймовірно смачна. Також ми ділились рецептом дуже смачної закуски з готового тіста.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Соус #Яловичина