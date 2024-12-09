Зірка вашого святкового столу: як приготувати бутерброди так, щоб гості з'їли їх разом з тарілкою (відео)

Приготуйте на святковий стіл такі бутерброди-зіроньки

На новорічний та різдвяний столи хочеться ставити щось по-справжньому святкове. Ми ділились рецептом апетитної закуски з крабових паличок. Тепер розповімо, як особливо гарно та естетично подати бутерброди на застілля.

Все, що вам знадобиться, — це трохи начинки та готове листкове тісто. Рецептом поділились у німецькому кулінарному блозі foodwerk.de. Ці солоні зірочки з листкового тіста — чудовий варіант закуски.

Інгредієнти:

1 лист листкового тіста

1 яєчний жовток

2 ст.л молока

світлий і темний кунжут

вершковий сир

базилік

салямі

шинка

копчений лосось

Спосіб приготування:

Перш за все, потрібно розкатати листкове тісто. Вирубкою для печива вирізати зірочки та викласти на деко, застелене папером для випічки. Яєчний жовток потрібно перекласти в чашечку. Збити його з молоком і отриманою сумішшю змастити зірочками. Посипати їх світлим і темним кунжутом. Випікати зіроньки слід в попередньо розігрітій духовці при 180 градусах верхнього і нижнього нагріву приблизно 12-15 хвилин. Коли вони охолонуть, розріжте навпіл, як булочки для бургерів. Намажте вершковим сиром з перцем і зверху покладіть базилік і салямі, шинку або лосось.

Ці смачні зірочки ідеально підійдуть як закуска до святкового столу. Їх можна приготувати з будь-якою начинкою. Також ми ділились рецептом апетитного салату з печінкою.