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Зірка вашого святкового столу: як приготувати бутерброди так, щоб гості з'їли їх разом з тарілкою (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже красива і смачна закуска
Дуже красива і смачна закуска. Фото Скриншот з відео

Приготуйте на святковий стіл такі бутерброди-зіроньки

На новорічний та різдвяний столи хочеться ставити щось по-справжньому святкове. Ми ділились рецептом апетитної закуски з крабових паличок. Тепер розповімо, як особливо гарно та естетично подати бутерброди на застілля.

Все, що вам знадобиться, — це трохи начинки та готове листкове тісто. Рецептом поділились у німецькому кулінарному блозі foodwerk.de. Ці солоні зірочки з листкового тіста — чудовий варіант закуски.

Інгредієнти:

  • 1 лист листкового тіста
  • 1 яєчний жовток
  • 2 ст.л молока
  • світлий і темний кунжут
  • вершковий сир
  • базилік
  • салямі
  • шинка
  • копчений лосось

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, потрібно розкатати листкове тісто. Вирубкою для печива вирізати зірочки та викласти на деко, застелене папером для випічки.
  2. Яєчний жовток потрібно перекласти в чашечку. Збити його з молоком і отриманою сумішшю змастити зірочками.
  3. Посипати їх світлим і темним кунжутом. Випікати зіроньки слід в попередньо розігрітій духовці при 180 градусах верхнього і нижнього нагріву приблизно 12-15 хвилин.
  4. Коли вони охолонуть, розріжте навпіл, як булочки для бургерів. Намажте вершковим сиром з перцем і зверху покладіть базилік і салямі, шинку або лосось.

Ці смачні зірочки ідеально підійдуть як закуска до святкового столу. Їх можна приготувати з будь-якою начинкою. Також ми ділились рецептом апетитного салату з печінкою.

Теги:
#Рецепт #Бутерброд #Закуска #Тісто #Святковий стіл