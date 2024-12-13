Роскошное блюдо из ресторана можно приготовить дома: что такое "вителло тоннато" (видео)

Это классическое сочетание, хоть оно может и удивить

Национальные блюда имеют много особенностей, которые их определяют. Мы рассказывали, как приготовить постную украинскую закуску из фасоли. Теперь делимся рецептом классического итальянского блюда, которое готовят в ресторанах – "Вителло тоннато".

Это блюдо имеет уникальную структуру — мясо "вителло" под соусом из тунца "тоннато". Это создает просто невероятное сочетание вкусов. Рецептом в видео на своем ютуб-канале поделилась кулинарная блоггер Карина Костенко.

Ингредиенты:

Вырезка говяжья — 500 г

Соль

Перец

Масло

Для соуса "Тоннато":

170 мл масла

яйцо

0,5 ч. л. горчицы

несколько щепоток соли

0,5 ч. л. сахара

1 ч. л. винного уксуса

банка тунца

три анчоуса

1-2 ложки каперсов

Способ приготовления:

Мясо натираем солью и перцем. На растительном масле обжариваем мясо быстро со всех сторон на большом огне. Сразу после этого кусок заворачиваем в фольгу. Отправляем его в духовку на 120 градусов на 40-45 минут. Пока мясо выпекается, готовим соус. Блендером взбиваем с яйца, растительного масла, горчицы, сахара, соли и уксуса майонез. Измельчаем тунец, каперсы и анчоус в общую пасту. Добавляем ее постепенно в майонез. Перемешиваем. Достаем мясо из духовки, даем отдохнуть 15-20 минут. После этого раскатываем фольгу, и нарезаем мясо тоненькими кусочками. Можно даже дать полностью остыть мясу.

Выкладываем мясо на тарелку и поливаем сверху соусом. Эта холодная закуска просто невероятно вкусна. Также мы делились рецептом вкуснейшей закуски из готового теста.