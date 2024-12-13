Роскошное блюдо из ресторана можно приготовить дома: что такое "вителло тоннато" (видео)
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Это классическое сочетание, хоть оно может и удивить
Национальные блюда имеют много особенностей, которые их определяют. Мы рассказывали, как приготовить постную украинскую закуску из фасоли. Теперь делимся рецептом классического итальянского блюда, которое готовят в ресторанах – "Вителло тоннато".
Это блюдо имеет уникальную структуру — мясо "вителло" под соусом из тунца "тоннато". Это создает просто невероятное сочетание вкусов. Рецептом в видео на своем ютуб-канале поделилась кулинарная блоггер Карина Костенко.
Ингредиенты:
- Вырезка говяжья — 500 г
- Соль
- Перец
- Масло
Для соуса "Тоннато":
- 170 мл масла
- яйцо
- 0,5 ч. л. горчицы
- несколько щепоток соли
- 0,5 ч. л. сахара
- 1 ч. л. винного уксуса
- банка тунца
- три анчоуса
- 1-2 ложки каперсов
Способ приготовления:
- Мясо натираем солью и перцем. На растительном масле обжариваем мясо быстро со всех сторон на большом огне.
- Сразу после этого кусок заворачиваем в фольгу. Отправляем его в духовку на 120 градусов на 40-45 минут.
- Пока мясо выпекается, готовим соус. Блендером взбиваем с яйца, растительного масла, горчицы, сахара, соли и уксуса майонез.
- Измельчаем тунец, каперсы и анчоус в общую пасту. Добавляем ее постепенно в майонез. Перемешиваем.
- Достаем мясо из духовки, даем отдохнуть 15-20 минут. После этого раскатываем фольгу, и нарезаем мясо тоненькими кусочками. Можно даже дать полностью остыть мясу.
Выкладываем мясо на тарелку и поливаем сверху соусом. Эта холодная закуска просто невероятно вкусна. Также мы делились рецептом вкуснейшей закуски из готового теста.