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Роскошное блюдо из ресторана можно приготовить дома: что такое "вителло тоннато" (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень вкусная мясная закуска
Очень вкусная мясная закуска. Фото Скриншот из видео

Это классическое сочетание, хоть оно может и удивить

Национальные блюда имеют много особенностей, которые их определяют. Мы рассказывали, как приготовить постную украинскую закуску из фасоли. Теперь делимся рецептом классического итальянского блюда, которое готовят в ресторанах – "Вителло тоннато".

Это блюдо имеет уникальную структуру — мясо "вителло" под соусом из тунца "тоннато". Это создает просто невероятное сочетание вкусов. Рецептом в видео на своем ютуб-канале поделилась кулинарная блоггер Карина Костенко.

Ингредиенты:

  • Вырезка говяжья — 500 г
  • Соль
  • Перец
  • Масло

Для соуса "Тоннато":

  • 170 мл масла
  • яйцо
  • 0,5 ч. л. горчицы
  • несколько щепоток соли
  • 0,5 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. винного уксуса
  • банка тунца
  • три анчоуса
  • 1-2 ложки каперсов

Способ приготовления:

  1. Мясо натираем солью и перцем. На растительном масле обжариваем мясо быстро со всех сторон на большом огне.
  2. Сразу после этого кусок заворачиваем в фольгу. Отправляем его в духовку на 120 градусов на 40-45 минут.
  3. Пока мясо выпекается, готовим соус. Блендером взбиваем с яйца, растительного масла, горчицы, сахара, соли и уксуса майонез.
  4. Измельчаем тунец, каперсы и анчоус в общую пасту. Добавляем ее постепенно в майонез. Перемешиваем.
  5. Достаем мясо из духовки, даем отдохнуть 15-20 минут. После этого раскатываем фольгу, и нарезаем мясо тоненькими кусочками. Можно даже дать полностью остыть мясу.

Выкладываем мясо на тарелку и поливаем сверху соусом. Эта холодная закуска просто невероятно вкусна. Также мы делились рецептом вкуснейшей закуски из готового теста.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Соус #Говядина