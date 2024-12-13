Ця дешева рибка може бути нереально смачною: як приготувати хек смачнішим, ніж червона риба (відео)

Як смачно приготувати хек

Смачні страви з рибки — чудова нагода урізноманітнити меню. Ми ділились рецептом апетитного форшмаку. Тепер розповімо, як приготувати дешевий хек так, щоб смачніший за червону рибу.

Рецептом поділились у кулінарному блозі ann_.food. Така рибка підходить як на святковий стіл, так і на щодень. Це смачно і підходить до будь-якого гарніру.

Інгредієнти:

хек -1 кг (заморожений)

морква — 1 шт велика

цибуля — 2 шт

сіль

Для маринаду:

сметана — 100 г

майонез — 50 г

гірчиця в зернах — 50 г

соєвий соус — 2 ст. л.

цибуля — 1 шт (терта)

сіль

копчена паприка

Спосіб приготування:

Рибу зачищаємо від плавців та нутрощів. Нарізаємо на шматочки та просушуємо паперовими серветками. Солимо. Для маринаду змішуємо сметану, майонез та гірчицю. З’єднуємо в невеликій мисочці з соєвим соусом та копченою паприкою. Натираємо на тертці і цибулю і теж вмішуємо у маринад. Рибу викладаємо у зручну миску. Заливаємо її маринадом, перемішуємо, накриваємо і залишаємо маринуватися на кілька годин, а краще — на всю ніч. Обсмажуємо цибулю та моркву. Викладаємо овочі на дно форми для запікання. На овочі викладаємо мариновану рибку. Поливаємо рештою соусу. Накриваємо змоченим пергаментом і запікаємо 30 хвилин при температурі 200 С.

Така рибка виходить ароматною, соковитою і дуже смачною. Також ми розповідали, як приготувати апетитну картоплю в духовці — вона стане чудовим гарніром до рибки.