Ця дешева рибка може бути нереально смачною: як приготувати хек смачнішим, ніж червона риба (відео)
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Як смачно приготувати хек
Смачні страви з рибки — чудова нагода урізноманітнити меню. Ми ділились рецептом апетитного форшмаку. Тепер розповімо, як приготувати дешевий хек так, щоб смачніший за червону рибу.
Рецептом поділились у кулінарному блозі ann_.food. Така рибка підходить як на святковий стіл, так і на щодень. Це смачно і підходить до будь-якого гарніру.
Інгредієнти:
- хек -1 кг (заморожений)
- морква — 1 шт велика
- цибуля — 2 шт
- сіль
Для маринаду:
- сметана — 100 г
- майонез — 50 г
- гірчиця в зернах — 50 г
- соєвий соус — 2 ст. л.
- цибуля — 1 шт (терта)
- сіль
- копчена паприка
Спосіб приготування:
- Рибу зачищаємо від плавців та нутрощів. Нарізаємо на шматочки та просушуємо паперовими серветками. Солимо.
- Для маринаду змішуємо сметану, майонез та гірчицю. З’єднуємо в невеликій мисочці з соєвим соусом та копченою паприкою. Натираємо на тертці і цибулю і теж вмішуємо у маринад.
- Рибу викладаємо у зручну миску. Заливаємо її маринадом, перемішуємо, накриваємо і залишаємо маринуватися на кілька годин, а краще — на всю ніч.
- Обсмажуємо цибулю та моркву. Викладаємо овочі на дно форми для запікання.
- На овочі викладаємо мариновану рибку. Поливаємо рештою соусу. Накриваємо змоченим пергаментом і запікаємо 30 хвилин при температурі 200 С.
Така рибка виходить ароматною, соковитою і дуже смачною. Також ми розповідали, як приготувати апетитну картоплю в духовці — вона стане чудовим гарніром до рибки.