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Ця дешева рибка може бути нереально смачною: як приготувати хек смачнішим, ніж червона риба (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитний рецепт рибки на щодень
Апетитний рецепт рибки на щодень. Фото Скріншот Instagram/ann_.food

Як смачно приготувати хек

Смачні страви з рибки — чудова нагода урізноманітнити меню. Ми ділились рецептом апетитного форшмаку. Тепер розповімо, як приготувати дешевий хек так, щоб смачніший за червону рибу.

Рецептом поділились у кулінарному блозі ann_.food. Така рибка підходить як на святковий стіл, так і на щодень. Це смачно і підходить до будь-якого гарніру.

Інгредієнти:

  • хек -1 кг (заморожений)
  • морква — 1 шт велика
  • цибуля — 2 шт
  • сіль

Для маринаду:

  • сметана — 100 г
  • майонез — 50 г
  • гірчиця в зернах — 50 г
  • соєвий соус — 2 ст. л.
  • цибуля — 1 шт (терта)
  • сіль
  • копчена паприка

Спосіб приготування:

  1. Рибу зачищаємо від плавців та нутрощів. Нарізаємо на шматочки та просушуємо паперовими серветками. Солимо.
  2. Для маринаду змішуємо сметану, майонез та гірчицю. З’єднуємо в невеликій мисочці з соєвим соусом та копченою паприкою. Натираємо на тертці і цибулю і теж вмішуємо у маринад.
  3. Рибу викладаємо у зручну миску. Заливаємо її маринадом, перемішуємо, накриваємо і залишаємо маринуватися на кілька годин, а краще — на всю ніч.
  4. Обсмажуємо цибулю та моркву. Викладаємо овочі на дно форми для запікання.
  5. На овочі викладаємо мариновану рибку. Поливаємо рештою соусу. Накриваємо змоченим пергаментом і запікаємо 30 хвилин при температурі 200 С.

Така рибка виходить ароматною, соковитою і дуже смачною. Також ми розповідали, як приготувати апетитну картоплю в духовці — вона стане чудовим гарніром до рибки.

Теги:
#Рецепт #Риба #Овочі #Хек