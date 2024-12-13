Эта дешевая рыбка может быть нереально вкусной: как приготовить хек вкуснее красной рыбы (видео)
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Как вкусно приготовить хек
Вкусные блюда из рыбки – отличный случай разнообразить меню. Мы делились рецептом аппетитного форшмака. Теперь расскажем, как приготовить дешевый хек так, чтобы был вкуснее красной рыбы.
Рецептом поделились в кулинарном блоге ann_.food. Такая рыбка подходит как на праздничный стол, так и каждый день. Это вкусно и подходит к любому гарниру.
Ингредиенты:
- хек -1 кг (замороженный)
- морковь — 1 шт большая
- лук — 2 шт
- соль
Для маринада:
- сметана — 100 г
- майонез — 50 г
- горчица в зернах — 50 г
- соевый соус — 2 ст. л.
- лук — 1 шт (тертый)
- соль
- копченая паприка
Способ приготовления:
- Рыбу зачищаем от пловцов и внутренностей. Нарезаем на кусочки и просушиваем бумажными салфетками. Солим.
- Для маринада смешиваем сметану, майонез и горчицу. Соединяем в небольшой мисочке с соевым соусом и копченой паприкой. Натираем на терке и лук и тоже вмешиваем в маринад.
- Рыбу выкладываем в удобную миску. Заливаем ее маринадом, перемешиваем, накрываем и оставляем мариноваться на несколько часов, а лучше на всю ночь.
- Обжариваем лук и морковь. Выкладываем овощи на дно формы для запекания.
- На овощи выкладываем маринованную рыбку. Поливаем остальным соусом. Накрываем смоченным в воде пергаментом и запекаем 30 минут при температуре 200 °С.
Такая рыбка получается ароматной, сочной и очень вкусной. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный картофель в духовке – он станет отличным гарниром к рыбке.