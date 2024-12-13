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Эта дешевая рыбка может быть нереально вкусной: как приготовить хек вкуснее красной рыбы (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный рецепт рыбки на каждый день
Аппетитный рецепт рыбки на каждый день. Фото Скриншот Instagram/ann_.food

Как вкусно приготовить хек

Вкусные блюда из рыбки – отличный случай разнообразить меню. Мы делились рецептом аппетитного форшмака. Теперь расскажем, как приготовить дешевый хек так, чтобы был вкуснее красной рыбы.

Рецептом поделились в кулинарном блоге ann_.food. Такая рыбка подходит как на праздничный стол, так и каждый день. Это вкусно и подходит к любому гарниру.

Ингредиенты:

  • хек -1 кг (замороженный)
  • морковь — 1 шт большая
  • лук — 2 шт
  • соль

Для маринада:

  • сметана — 100 г
  • майонез — 50 г
  • горчица в зернах — 50 г
  • соевый соус — 2 ст. л.
  • лук — 1 шт (тертый)
  • соль
  • копченая паприка

Способ приготовления:

  1. Рыбу зачищаем от пловцов и внутренностей. Нарезаем на кусочки и просушиваем бумажными салфетками. Солим.
  2. Для маринада смешиваем сметану, майонез и горчицу. Соединяем в небольшой мисочке с соевым соусом и копченой паприкой. Натираем на терке и лук и тоже вмешиваем в маринад.
  3. Рыбу выкладываем в удобную миску. Заливаем ее маринадом, перемешиваем, накрываем и оставляем мариноваться на несколько часов, а лучше на всю ночь.
  4. Обжариваем лук и морковь. Выкладываем овощи на дно формы для запекания.
  5. На овощи выкладываем маринованную рыбку. Поливаем остальным соусом. Накрываем смоченным в воде пергаментом и запекаем 30 минут при температуре 200 °С.

Такая рыбка получается ароматной, сочной и очень вкусной. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный картофель в духовке – он станет отличным гарниром к рыбке.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Овощи #Хек