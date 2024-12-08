Ця дешева закуска з оселедця на залишить байдужим нікого: розкішний рецепт (ВІДЕО)
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Як приготувати дуже смачний форшмак
Смачні закуски на святковий стіл — це не лише смачні салати, як, наприклад, страва з печінкою та грибами. Розповідаємо, як приготувати найсмачніший форшмак.
Це класична закуска з оселедця, яйця, цибулі, яблука та вершкового масла. За правильно приготування її смак збалансований та багатий. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Будні Майстра". Там розповіли, як правильно підготувати цибулю, щоб вона не була гіркою, і як досягти ідеальної текстури форшмаку.
Інгредієнти:
- Оселедець — 1 шт
- Цибуля — 0,5 шт
- Яблуко — 0,5 шт
- Яйце варене — 1 шт
- Масло вершкове — 50 г
- Сіль та перець до смаку
- Рослинна олія
- Чорний хліб
Спосіб приготування:
- Дуже дрібно кришимо цибулю. Заливаємо її окропом, перемішуємо, через хвилину відкидаємо на сито. Промиваємо холодною водою, перекладаємо у миску та маринуємо з цукром, оцтом. Залишаємо для маринування хоча б на 20 хвилин.
- Тим часом скибочки хліба обсмажуємо на невеликій кількості олії з двох сторін. Оселедець зачищаємо від кісток та дуже дрібно нарізаємо.
- З’єднуємо цибулю з оселедцем. Половину яблука натираємо на дрібну тертку. Зливаємо зайвий сік та додаємо яблуко до оселедця.
- Відварене яйце також натираємо на дрібну тертку. Додаємо м'яке вершкове масло кімнатної температури. Все ретельно перемішуємо. Куштуємо на сіль.
Куштувати можна одразу, але найкраще відправити форшмак в холодильник на 30 хвилин для стабілізації смаку і текстури. Після цього можна мастити на хліб та смакувати. Також ми розповідали, як значно смачніше приготувати класичний вінегрет.