Ця дешева закуска з оселедця на залишить байдужим нікого: розкішний рецепт (ВІДЕО)

Як приготувати дуже смачний форшмак

Смачні закуски на святковий стіл — це не лише смачні салати, як, наприклад, страва з печінкою та грибами. Розповідаємо, як приготувати найсмачніший форшмак.

Це класична закуска з оселедця, яйця, цибулі, яблука та вершкового масла. За правильно приготування її смак збалансований та багатий. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Будні Майстра". Там розповіли, як правильно підготувати цибулю, щоб вона не була гіркою, і як досягти ідеальної текстури форшмаку.

Інгредієнти:

Оселедець — 1 шт

Цибуля — 0,5 шт

Яблуко — 0,5 шт

Яйце варене — 1 шт

Масло вершкове — 50 г

Сіль та перець до смаку

Рослинна олія

Чорний хліб

Спосіб приготування:

Дуже дрібно кришимо цибулю. Заливаємо її окропом, перемішуємо, через хвилину відкидаємо на сито. Промиваємо холодною водою, перекладаємо у миску та маринуємо з цукром, оцтом. Залишаємо для маринування хоча б на 20 хвилин. Тим часом скибочки хліба обсмажуємо на невеликій кількості олії з двох сторін. Оселедець зачищаємо від кісток та дуже дрібно нарізаємо. З’єднуємо цибулю з оселедцем. Половину яблука натираємо на дрібну тертку. Зливаємо зайвий сік та додаємо яблуко до оселедця. Відварене яйце також натираємо на дрібну тертку. Додаємо м'яке вершкове масло кімнатної температури. Все ретельно перемішуємо. Куштуємо на сіль.

Куштувати можна одразу, але найкраще відправити форшмак в холодильник на 30 хвилин для стабілізації смаку і текстури. Після цього можна мастити на хліб та смакувати. Також ми розповідали, як значно смачніше приготувати класичний вінегрет.