Приготуйте ці королівські деруни — і на звичайні більше не подивитесь: розкішний гуцульський рецепт
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Ситні деруни з м’ясною начинкою
Є чимало страв з картоплі. Приміром, ми розповідали, як приготувати картоплю-гармошку до святкового столу. Тепер поділимось рецептом королівських дерунів з м’ясною начинкою.
На кулінарному ютуб-каналі MaxiFoodKazan розповіли, як готувати деруни по-гуцульськи. В цієї страви є чимало назв — тертюхи, панські деруни, королівські деруни тощо. Скуштувавши їх, на звичайні картопляні оладки ви будете дивитись зовсім по-іншому.
Інгредієнти:
- Печериці — 300 г
- Цибуля — 4 шт
- Часник — 4 зубчика
- Сметана — 250 мл
- Сіль, перець, сухий часник
- Олія
- Солодкий перець
- Куряче філе — 1 штука
- Фарш свинячий — 400 г
- Картопля
- Голандський сир
- Куряче яйце 1 шт.
- Борошно
- Зелень для прикрашання
Спосіб приготування:
- Печериці нарізаємо невеликими шматочками. Цибульку також дрібно кришимо.
- На олії обсмажуємо цибулю. Коли вона почне набувати золотистого кольору, додаємо гриби.
- Обсмажуємо все разом. У майже готові гриби додаємо сіль, перець та сухий часник. Також подрібнюємо свіжий часник і вливаємо в гриби сметану.
- Все разом тушкуємо ще 5 хвилин. Відставляємо і залишаємо холонути.
- Солодкий перець нарізаємо дрібними кубиками. Куряче філе також нарізаємо. Обсмажуємо їх разом, змішуємо з половиною грибів і відставляємо — це буде перша начинка.
- Фарш також обсмажуємо. Солимо, перчимо та приправляємо. Змішуємо їх з другою половиною грибів.
- Для тіста чистимо і на крупній тертці натираємо картоплю. Солимо її, перчимо та додаємо одне яйце. Всипаємо борошно, перемішуємо і смажимо великі деруни на всю сковорідку.
- Сир натираємо. На половину деруна викладаємо начинку, посипаємо сиром і накриваємо другою половиною деруна. Обсмажуємо на маленькому вогні з обох боків.
Ці деруни з м’ясом, тож вони набагато ситніші, ніж їх маленький аналог. Один-два таких деруни — це вже повноцінний обід. Також ми розповідали, як приготувати апетитний картопляний коржик.