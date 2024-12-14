Приготуйте ці королівські деруни — і на звичайні більше не подивитесь: розкішний гуцульський рецепт

Ситні деруни з м’ясною начинкою

Є чимало страв з картоплі. Приміром, ми розповідали, як приготувати картоплю-гармошку до святкового столу. Тепер поділимось рецептом королівських дерунів з м’ясною начинкою.

На кулінарному ютуб-каналі MaxiFoodKazan розповіли, як готувати деруни по-гуцульськи. В цієї страви є чимало назв — тертюхи, панські деруни, королівські деруни тощо. Скуштувавши їх, на звичайні картопляні оладки ви будете дивитись зовсім по-іншому.

Інгредієнти:

Печериці — 300 г

Цибуля — 4 шт

Часник — 4 зубчика

Сметана — 250 мл

Сіль, перець, сухий часник

Олія

Солодкий перець

Куряче філе — 1 штука

Фарш свинячий — 400 г

Картопля

Голандський сир

Куряче яйце 1 шт.

Борошно

Зелень для прикрашання

Спосіб приготування:

Печериці нарізаємо невеликими шматочками. Цибульку також дрібно кришимо. На олії обсмажуємо цибулю. Коли вона почне набувати золотистого кольору, додаємо гриби. Обсмажуємо все разом. У майже готові гриби додаємо сіль, перець та сухий часник. Також подрібнюємо свіжий часник і вливаємо в гриби сметану. Все разом тушкуємо ще 5 хвилин. Відставляємо і залишаємо холонути. Солодкий перець нарізаємо дрібними кубиками. Куряче філе також нарізаємо. Обсмажуємо їх разом, змішуємо з половиною грибів і відставляємо — це буде перша начинка. Фарш також обсмажуємо. Солимо, перчимо та приправляємо. Змішуємо їх з другою половиною грибів. Для тіста чистимо і на крупній тертці натираємо картоплю. Солимо її, перчимо та додаємо одне яйце. Всипаємо борошно, перемішуємо і смажимо великі деруни на всю сковорідку. Сир натираємо. На половину деруна викладаємо начинку, посипаємо сиром і накриваємо другою половиною деруна. Обсмажуємо на маленькому вогні з обох боків.

Ці деруни з м’ясом, тож вони набагато ситніші, ніж їх маленький аналог. Один-два таких деруни — це вже повноцінний обід. Також ми розповідали, як приготувати апетитний картопляний коржик.