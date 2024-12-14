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Приготуйте ці королівські деруни — і на звичайні більше не подивитесь: розкішний гуцульський рецепт

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт дерунів
Чудовий рецепт дерунів. Фото Instagram semesh_ka

Ситні деруни з м’ясною начинкою

Є чимало страв з картоплі. Приміром, ми розповідали, як приготувати картоплю-гармошку до святкового столу. Тепер поділимось рецептом королівських дерунів з м’ясною начинкою.

На кулінарному ютуб-каналі MaxiFoodKazan розповіли, як готувати деруни по-гуцульськи. В цієї страви є чимало назв — тертюхи, панські деруни, королівські деруни тощо. Скуштувавши їх, на звичайні картопляні оладки ви будете дивитись зовсім по-іншому.

Інгредієнти:

  • Печериці — 300 г
  • Цибуля — 4 шт
  • Часник — 4 зубчика
  • Сметана — 250 мл
  • Сіль, перець, сухий часник
  • Олія
  • Солодкий перець
  • Куряче філе — 1 штука
  • Фарш свинячий — 400 г
  • Картопля
  • Голандський сир
  • Куряче яйце 1 шт.
  • Борошно
  • Зелень для прикрашання

Спосіб приготування:

  1. Печериці нарізаємо невеликими шматочками. Цибульку також дрібно кришимо.
  2. На олії обсмажуємо цибулю. Коли вона почне набувати золотистого кольору, додаємо гриби.
  3. Обсмажуємо все разом. У майже готові гриби додаємо сіль, перець та сухий часник. Також подрібнюємо свіжий часник і вливаємо в гриби сметану.
  4. Все разом тушкуємо ще 5 хвилин. Відставляємо і залишаємо холонути.
  5. Солодкий перець нарізаємо дрібними кубиками. Куряче філе також нарізаємо. Обсмажуємо їх разом, змішуємо з половиною грибів і відставляємо — це буде перша начинка.
  6. Фарш також обсмажуємо. Солимо, перчимо та приправляємо. Змішуємо їх з другою половиною грибів.
  7. Для тіста чистимо і на крупній тертці натираємо картоплю. Солимо її, перчимо та додаємо одне яйце. Всипаємо борошно, перемішуємо і смажимо великі деруни на всю сковорідку.
  8. Сир натираємо. На половину деруна викладаємо начинку, посипаємо сиром і накриваємо другою половиною деруна. Обсмажуємо на маленькому вогні з обох боків.

Ці деруни з м’ясом, тож вони набагато ситніші, ніж їх маленький аналог. Один-два таких деруни — це вже повноцінний обід. Також ми розповідали, як приготувати апетитний картопляний коржик.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Картопля #Деруни