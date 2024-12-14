Приготовьте эти королевские деруны — и на обычные больше не посмотрите: роскошный гуцульский рецепт

Ситные драники с мясной начинкой

Есть немало блюд из картофеля. Например, мы рассказывали, как приготовить картошку-гармошку к праздничному столу. Теперь поделимся рецептом королевских дерунов с мясной начинкой.

На кулинарном ютуб-канале MaxiFoodKazan рассказали, как готовить деруны по-гуцульски. У этого блюда есть немало названий — тертюхи, панские драники, королевские драники и т.д. Попробовав их, на обычные картофельные оладьи вы будете смотреть совсем по-другому.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 300 г

Лук — 4 шт

Чеснок — 4 зубчика

Сметана — 250 мл

Соль, перец, сухой чеснок

Масло

Сладкий перец

Куриное филе — 1 штука

Фарш свиной — 400 г

Картофель

Голландский сыр

Куриное яйцо 1 шт.

Мука

Зелень для украшения

Способ приготовления:

Шампиньоны нарезаем небольшими кусочками. Лук также мелко крошим. На растительном масле обжариваем лук. Когда она начнет приобретать золотистый цвет, добавляем грибы. Обжариваем все вместе. В почти готовые грибы добавляем соль, перец и сухой чеснок. Также измельчаем свежий чеснок и вливаем в грибы сметану. Все вместе тушим еще 5 минут. Отставляем и оставляем остыть. Сладкий перец нарезаем маленькими кубиками. Куриное филе тоже нарезаем. Обжариваем их вместе, смешиваем с половиной грибов и отставляем – это будет первая начинка. Фарш тоже обжариваем. Солим, перчим и приправляем. Смешиваем их со второй половиной грибов. Для теста чистим и на крупной терке натираем картофель. Солим ее, перчим и добавляем одно яйцо. Всыпаем муку, перемешиваем и жарим большие драники на всю сковородку. Сыр натираем. На половину деруна выкладываем начинку, посыпаем творогом и накрываем второй половиной деруна. Обжариваем на маленьком огне по обе стороны.

Эти деруны с мясом, поэтому они гораздо сытнее, чем их маленький аналог. Один-два таких деруна – это уже полноценный обед. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную картофельную лепешку.