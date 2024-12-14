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Приготовьте эти королевские деруны — и на обычные больше не посмотрите: роскошный гуцульский рецепт

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт дерунов
Прекрасный рецепт дерунов. Фото Instagram semesh_ka

Ситные драники с мясной начинкой

Есть немало блюд из картофеля. Например, мы рассказывали, как приготовить картошку-гармошку к праздничному столу. Теперь поделимся рецептом королевских дерунов с мясной начинкой.

На кулинарном ютуб-канале MaxiFoodKazan рассказали, как готовить деруны по-гуцульски. У этого блюда есть немало названий — тертюхи, панские драники, королевские драники и т.д. Попробовав их, на обычные картофельные оладьи вы будете смотреть совсем по-другому.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 300 г
  • Лук — 4 шт
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Сметана — 250 мл
  • Соль, перец, сухой чеснок
  • Масло
  • Сладкий перец
  • Куриное филе — 1 штука
  • Фарш свиной — 400 г
  • Картофель
  • Голландский сыр
  • Куриное яйцо 1 шт.
  • Мука
  • Зелень для украшения

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны нарезаем небольшими кусочками. Лук также мелко крошим.
  2. На растительном масле обжариваем лук. Когда она начнет приобретать золотистый цвет, добавляем грибы.
  3. Обжариваем все вместе. В почти готовые грибы добавляем соль, перец и сухой чеснок. Также измельчаем свежий чеснок и вливаем в грибы сметану.
  4. Все вместе тушим еще 5 минут. Отставляем и оставляем остыть.
  5. Сладкий перец нарезаем маленькими кубиками. Куриное филе тоже нарезаем. Обжариваем их вместе, смешиваем с половиной грибов и отставляем – это будет первая начинка.
  6. Фарш тоже обжариваем. Солим, перчим и приправляем. Смешиваем их со второй половиной грибов.
  7. Для теста чистим и на крупной терке натираем картофель. Солим ее, перчим и добавляем одно яйцо. Всыпаем муку, перемешиваем и жарим большие драники на всю сковородку.
  8. Сыр натираем. На половину деруна выкладываем начинку, посыпаем творогом и накрываем второй половиной деруна. Обжариваем на маленьком огне по обе стороны.

Эти деруны с мясом, поэтому они гораздо сытнее, чем их маленький аналог. Один-два таких деруна – это уже полноценный обед. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную картофельную лепешку.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Картофель #Драники