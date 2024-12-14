Приготовьте эти королевские деруны — и на обычные больше не посмотрите: роскошный гуцульский рецепт
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Ситные драники с мясной начинкой
Есть немало блюд из картофеля. Например, мы рассказывали, как приготовить картошку-гармошку к праздничному столу. Теперь поделимся рецептом королевских дерунов с мясной начинкой.
На кулинарном ютуб-канале MaxiFoodKazan рассказали, как готовить деруны по-гуцульски. У этого блюда есть немало названий — тертюхи, панские драники, королевские драники и т.д. Попробовав их, на обычные картофельные оладьи вы будете смотреть совсем по-другому.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 300 г
- Лук — 4 шт
- Чеснок — 4 зубчика
- Сметана — 250 мл
- Соль, перец, сухой чеснок
- Масло
- Сладкий перец
- Куриное филе — 1 штука
- Фарш свиной — 400 г
- Картофель
- Голландский сыр
- Куриное яйцо 1 шт.
- Мука
- Зелень для украшения
Способ приготовления:
- Шампиньоны нарезаем небольшими кусочками. Лук также мелко крошим.
- На растительном масле обжариваем лук. Когда она начнет приобретать золотистый цвет, добавляем грибы.
- Обжариваем все вместе. В почти готовые грибы добавляем соль, перец и сухой чеснок. Также измельчаем свежий чеснок и вливаем в грибы сметану.
- Все вместе тушим еще 5 минут. Отставляем и оставляем остыть.
- Сладкий перец нарезаем маленькими кубиками. Куриное филе тоже нарезаем. Обжариваем их вместе, смешиваем с половиной грибов и отставляем – это будет первая начинка.
- Фарш тоже обжариваем. Солим, перчим и приправляем. Смешиваем их со второй половиной грибов.
- Для теста чистим и на крупной терке натираем картофель. Солим ее, перчим и добавляем одно яйцо. Всыпаем муку, перемешиваем и жарим большие драники на всю сковородку.
- Сыр натираем. На половину деруна выкладываем начинку, посыпаем творогом и накрываем второй половиной деруна. Обжариваем на маленьком огне по обе стороны.
Эти деруны с мясом, поэтому они гораздо сытнее, чем их маленький аналог. Один-два таких деруна – это уже полноценный обед. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную картофельную лепешку.