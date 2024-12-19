Ще встигнете приготувати: цю настоянку на родзинках можна подати до Різдва
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Рецепт надзвичайно простий і нехитрий, активного часу приготування — мінімум
Алкогольні напої часто є невід'ємною частиною святкового столу. Чудовим вибором можуть стати тематичні настоянки, які чудово поєднуються з традиційними стравами.
Зокрема настоянка на родзинках стане ідеальним доповненням до різдвяного столу та зробить настрій ще яскравішим. А рецептом ароматного напою з нами поділився на Instagram-сторінці "my_happyfood".
Як зробити настоянку з родзинок
Інгредієнти:
- 400 г родзинок;
- 1 апельсин;
- 250 г коричневого цукру (або 200 звичайного);
- 100 г цукатів;
- 2 палички кориці;
- 1 стручок ванілі;
- 6 шт. гвоздики;
- по ⅓ ч/л сухих прянощів — імбир, червоний перець, коріандр, духмяний перець;
- 350 мл води;
- 350 мл спирту;
Спосіб приготування:
- Апельсин обдати окропом, зняти цедру і вичавити сік.
- У скляну ємність скласти всі інгредієнти.
- Накрити банку кришкою, добре збовтати та залишити в теплому, темному місці близько 7 днів.
- Через тиждень напій необхідно процідити, двічі або тричі пропустити через кавовий або ватний фільтр, а потім розлити його по пляшках.
- Настоянку на родзинках охолодити та подати до столу.