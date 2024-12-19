Ще встигнете приготувати: цю настоянку на родзинках можна подати до Різдва

Рецепт надзвичайно простий і нехитрий, активного часу приготування — мінімум

Алкогольні напої часто є невід'ємною частиною святкового столу. Чудовим вибором можуть стати тематичні настоянки, які чудово поєднуються з традиційними стравами.

Зокрема настоянка на родзинках стане ідеальним доповненням до різдвяного столу та зробить настрій ще яскравішим. А рецептом ароматного напою з нами поділився на Instagram-сторінці "my_happyfood".

Як зробити настоянку з родзинок

Інгредієнти:

400 г родзинок;

1 апельсин;

250 г коричневого цукру (або 200 звичайного);

100 г цукатів;

2 палички кориці;

1 стручок ванілі;

6 шт. гвоздики;

по ⅓ ч/л сухих прянощів — імбир, червоний перець, коріандр, духмяний перець;

350 мл води;

350 мл спирту;

Спосіб приготування: