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Ще встигнете приготувати: цю настоянку на родзинках можна подати до Різдва

Автор
Марія Швець
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Автор
Натуральна домашня настойка, якою хочеться смакувати
Натуральна домашня настойка, якою хочеться смакувати. Фото 1000.menu

Рецепт надзвичайно простий і нехитрий, активного часу приготування — мінімум

Алкогольні напої часто є невід'ємною частиною святкового столу. Чудовим вибором можуть стати тематичні настоянки, які чудово поєднуються з традиційними стравами.

Зокрема настоянка на родзинках стане ідеальним доповненням до різдвяного столу та зробить настрій ще яскравішим. А рецептом ароматного напою з нами поділився на Instagram-сторінці "my_happyfood".

Як зробити настоянку з родзинок

Інгредієнти:

  • 400 г родзинок;
  • 1 апельсин;
  • 250 г коричневого цукру (або 200 звичайного);
  • 100 г цукатів;
  • 2 палички кориці;
  • 1 стручок ванілі;
  • 6 шт. гвоздики;
  • по ⅓ ч/л сухих прянощів — імбир, червоний перець, коріандр, духмяний перець;
  • 350 мл води;
  • 350 мл спирту;

Спосіб приготування:

  1. Апельсин обдати окропом, зняти цедру і вичавити сік.
  2. У скляну ємність скласти всі інгредієнти.
  3. Накрити банку кришкою, добре збовтати та залишити в теплому, темному місці близько 7 днів.
  4. Через тиждень напій необхідно процідити, двічі або тричі пропустити через кавовий або ватний фільтр, а потім розлити його по пляшках.
  5. Настоянку на родзинках охолодити та подати до столу.
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