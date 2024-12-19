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Еще успеете приготовить: эту настойку на изюме можно подать к Рождеству

Автор
Мария Швец
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Автор
Натуральная домашняя настойка, которой хочется смаковать
Натуральная домашняя настойка, которой хочется смаковать. Фото 1000.menu

Рецепт чрезвычайно простой и незамысловатый, активного времени приготовления – минимум

Алкогольные напитки часто являются неотъемлемой частью праздничного стола. Прекрасным выбором могут стать тематические настойки, которые отлично сочетаются с традиционными блюдами.

В частности, настойка на изюме станет идеальным дополнением к рождественскому столу и сделает настроение еще ярче. А рецептом ароматного напитка с нами поделился на Instagram-странице "my_happyfood".

Как сделать настойку из изюма

Ингредиенты:

  • 400 г изюма;
  • 1 апельсин;
  • 250 г коричневого сахара (или 200 обыкновенного);
  • 100 г цукатов;
  • 2 палочки корицы;
  • 1 стручок ванили;
  • 6 шт. гвоздики;
  • по ⅓ ч/л сухой пряности — имбирь, красный перец, кориандр, душистый перец;
  • 350 мл воды;
  • 350 мл спирта;

Способ приготовления:

  1. Апельсин обдать кипятком, снять цедру и выжать сок.
  2. В стеклянную емкость сложить все ингредиенты.
  3. Накрыть банку крышкой, хорошо взболтать и оставить в теплом месте около 7 дней.
  4. Через неделю напиток необходимо процедить, дважды или трижды пропустить через кофейный или ватный фильтр, а затем разлить по бутылкам.
  5. Настойку на изюме охладить и подать к столу.
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#Напиток #Настойка #Готовим дома