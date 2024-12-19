Еще успеете приготовить: эту настойку на изюме можно подать к Рождеству

Рецепт чрезвычайно простой и незамысловатый, активного времени приготовления – минимум

Алкогольные напитки часто являются неотъемлемой частью праздничного стола. Прекрасным выбором могут стать тематические настойки, которые отлично сочетаются с традиционными блюдами.

В частности, настойка на изюме станет идеальным дополнением к рождественскому столу и сделает настроение еще ярче. А рецептом ароматного напитка с нами поделился на Instagram-странице "my_happyfood".

Как сделать настойку из изюма

Ингредиенты:

400 г изюма;

1 апельсин;

250 г коричневого сахара (или 200 обыкновенного);

100 г цукатов;

2 палочки корицы;

1 стручок ванили;

6 шт. гвоздики;

по ⅓ ч/л сухой пряности — имбирь, красный перец, кориандр, душистый перец;

350 мл воды;

350 мл спирта;

Способ приготовления: