Еще успеете приготовить: эту настойку на изюме можно подать к Рождеству
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Рецепт чрезвычайно простой и незамысловатый, активного времени приготовления – минимум
Алкогольные напитки часто являются неотъемлемой частью праздничного стола. Прекрасным выбором могут стать тематические настойки, которые отлично сочетаются с традиционными блюдами.
В частности, настойка на изюме станет идеальным дополнением к рождественскому столу и сделает настроение еще ярче. А рецептом ароматного напитка с нами поделился на Instagram-странице "my_happyfood".
Как сделать настойку из изюма
Ингредиенты:
- 400 г изюма;
- 1 апельсин;
- 250 г коричневого сахара (или 200 обыкновенного);
- 100 г цукатов;
- 2 палочки корицы;
- 1 стручок ванили;
- 6 шт. гвоздики;
- по ⅓ ч/л сухой пряности — имбирь, красный перец, кориандр, душистый перец;
- 350 мл воды;
- 350 мл спирта;
Способ приготовления:
- Апельсин обдать кипятком, снять цедру и выжать сок.
- В стеклянную емкость сложить все ингредиенты.
- Накрыть банку крышкой, хорошо взболтать и оставить в теплом месте около 7 дней.
- Через неделю напиток необходимо процедить, дважды или трижды пропустить через кофейный или ватный фильтр, а затем разлить по бутылкам.
- Настойку на изюме охладить и подать к столу.