Ніхто не здогадається, що там немає вина: як приготувати особливо ароматний глінтвейн значно дешевше (відео)

Такий напій можна навіть дітям

Зимові вечори холодні та невеселі. Тому варто зігрітись келишком ароматного глінтвейну. А щоб не боліла голова, пропонуємо приготувати безалкогольну версію напою — такий глінтвейн можна навіть дітям. До нього можна готувати апетитну закуску з готового тіста.

Рецептом поділились на ютуб-каналі Salat i Misto. На відміну від звичних рецептів з соком, цей пропонує замість нього використати чай каркаде. Так збережеться колір, смак та кислинка оригінального напою.

Інгредієнти:

1 літр води

5-6 столових ложок чаю каркаде

1 апельсин

2-3 палички кориці

3-4 зірочки анісу

5-6 коробочок кардамону

дрібка меленого мускатного горіха

шматочок свіжого імбиру

100-150 мл апельсинового соку

50-100 г коричневого цукру або меду

Спосіб приготування:

Вимийте апельсин і просушіть його. Зніміть з нього цедру терткою, не зачіпаючи білу частину шкірки — інакше буде гірчити. Імбир очистіть і наріжте тонкими слайсами. Спеції хвилину прогрійте на сухій сковороді. У каструлі змішайте воду, цедру апельсина, всі спеції, цукор або мед. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 5-7 хвилин. Наприкінці влийте апельсиновий сік. Додайте до настою каркаде, зніміть з вогню. Накрийте кришкою і дайте настоятися 10-15 хвилин.

Розлийте гарячий глінтвейн по чашках і прикрасьте шматочками апельсина. Це надзвичайно смачно і ароматно. Його можна смакувати не лише як глінтвейн, а й замість гарячого чаю зі шматочком апетитного пирога.