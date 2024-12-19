Ніхто не здогадається, що там немає вина: як приготувати особливо ароматний глінтвейн значно дешевше (відео)
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Такий напій можна навіть дітям
Зимові вечори холодні та невеселі. Тому варто зігрітись келишком ароматного глінтвейну. А щоб не боліла голова, пропонуємо приготувати безалкогольну версію напою — такий глінтвейн можна навіть дітям. До нього можна готувати апетитну закуску з готового тіста.
Рецептом поділились на ютуб-каналі Salat i Misto. На відміну від звичних рецептів з соком, цей пропонує замість нього використати чай каркаде. Так збережеться колір, смак та кислинка оригінального напою.
Інгредієнти:
- 1 літр води
- 5-6 столових ложок чаю каркаде
- 1 апельсин
- 2-3 палички кориці
- 3-4 зірочки анісу
- 5-6 коробочок кардамону
- дрібка меленого мускатного горіха
- шматочок свіжого імбиру
- 100-150 мл апельсинового соку
- 50-100 г коричневого цукру або меду
Спосіб приготування:
- Вимийте апельсин і просушіть його. Зніміть з нього цедру терткою, не зачіпаючи білу частину шкірки — інакше буде гірчити.
- Імбир очистіть і наріжте тонкими слайсами. Спеції хвилину прогрійте на сухій сковороді.
- У каструлі змішайте воду, цедру апельсина, всі спеції, цукор або мед. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 5-7 хвилин. Наприкінці влийте апельсиновий сік.
- Додайте до настою каркаде, зніміть з вогню. Накрийте кришкою і дайте настоятися 10-15 хвилин.
Розлийте гарячий глінтвейн по чашках і прикрасьте шматочками апельсина. Це надзвичайно смачно і ароматно. Його можна смакувати не лише як глінтвейн, а й замість гарячого чаю зі шматочком апетитного пирога.