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Ніхто не здогадається, що там немає вина: як приготувати особливо ароматний глінтвейн значно дешевше (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Рецепт безалкогольного глінтвейну
Рецепт безалкогольного глінтвейну. Фото uaportal.com

Такий напій можна навіть дітям

Зимові вечори холодні та невеселі. Тому варто зігрітись келишком ароматного глінтвейну. А щоб не боліла голова, пропонуємо приготувати безалкогольну версію напою — такий глінтвейн можна навіть дітям. До нього можна готувати апетитну закуску з готового тіста.

Рецептом поділились на ютуб-каналі Salat i Misto. На відміну від звичних рецептів з соком, цей пропонує замість нього використати чай каркаде. Так збережеться колір, смак та кислинка оригінального напою.

Інгредієнти:

  • 1 літр води
  • 5-6 столових ложок чаю каркаде
  • 1 апельсин
  • 2-3 палички кориці
  • 3-4 зірочки анісу
  • 5-6 коробочок кардамону
  • дрібка меленого мускатного горіха
  • шматочок свіжого імбиру
  • 100-150 мл апельсинового соку
  • 50-100 г коричневого цукру або меду

Спосіб приготування:

  1. Вимийте апельсин і просушіть його. Зніміть з нього цедру терткою, не зачіпаючи білу частину шкірки — інакше буде гірчити.
  2. Імбир очистіть і наріжте тонкими слайсами. Спеції хвилину прогрійте на сухій сковороді.
  3. У каструлі змішайте воду, цедру апельсина, всі спеції, цукор або мед. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 5-7 хвилин. Наприкінці влийте апельсиновий сік.
  4. Додайте до настою каркаде, зніміть з вогню. Накрийте кришкою і дайте настоятися 10-15 хвилин.

Розлийте гарячий глінтвейн по чашках і прикрасьте шматочками апельсина. Це надзвичайно смачно і ароматно. Його можна смакувати не лише як глінтвейн, а й замість гарячого чаю зі шматочком апетитного пирога.

Теги:
#Рецепт #Напій #Чай #Каркаде #Глінтвейн