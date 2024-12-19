Никто не догадается, что там нет вина: как приготовить особенно ароматный глинтвейн гораздо дешевле (видео)
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Такой напиток можно даже детям
Зимние вечера холодные и невеселые. Поэтому следует согреться бокалом ароматного глинтвейна. А чтобы не болела голова, предлагаем приготовить безалкогольную версию напитка – такой глинтвейн можно даже детям. К нему можно готовить аппетитную закуску из готового теста.
Рецептом поделились на ютуб-канале Salat и Misto. В отличие от привычных рецептов с соком, этот предлагает вместо него использовать каркаде чай. Так сохранится цвет, вкус и кислинка оригинального напитка.
Ингредиенты:
- 1 литр воды
- 5-6 столовых ложек чая каркаде
- 1 апельсин
- 2-3 палочки корицы
- 3-4 звездочки аниса
- 5-6 коробочек кардамона
- щепотка молотого мускатного ореха
- кусочек свежего имбиря
- 100-150 мл апельсинового сока
- 50-100 г коричневого сахара или меда
Способ приготовления:
- Вымойте апельсин и просушите его. Снимите с него цедру теркой, не затрагивая белую часть кожуры – иначе будет горчить.
- Имбирь очистите и нарежьте тонкими слайсами. Специи минуту прогрейте на сухой сковороде.
- В кастрюле смешайте воду, цедру апельсина, все специи, сахар или мед. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 5-7 минут. В конце влейте апельсиновый сок.
- Добавьте в настой каркаде, снимите с огня. Накройте крышкой и дайте 10-15 минут настояться.
Разлейте горячий глинтвейн по чашкам и украсьте кусочками апельсина. Это очень вкусно и ароматно. Его можно смаковать не только как глинтвейн, но вместо горячего чая с кусочком аппетитного пирога.