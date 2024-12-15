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Цей пиріг - легенда в світі випічки: німецький яблучний торт

Автор
Марія Дума
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Автор
Німецький яблучний пиріг з заварним кремом
Німецький яблучний пиріг з заварним кремом. Фото Скриншот з відео

Апетитна домашня випічка до чаю

Вдома можна приготувати десерт, який буде і смачним, і розкішним, і навіть доволі бюджетним. Особливо якщо мати перевірений рецепт, як мус із хурми. Наступний рецепт — нереально крутий і вдалий.

Цей пиріг — справжня легенда в світі випічки. Як приготувати знаменитий німецький яблучний пиріг, розповіли на кулінарному ютуб-каналі Deliziose ricette di Katrine.

Для начинки:

  • Яблука — 3 шт.
  • Сік 1/2 лимона.
  • Цукор — 2 ст.л.
  • Вершкове масло — 30 г
  • Кориця

Для тіста:

  • Яйця — 3 шт
  • Дрібка солі
  • Цукор — 80 г
  • Рослинна олія — 100 мл
  • Борошно — 200 г
  • Розпушувач — 5 г
  • Ванільний цукор — 8 г
  • Молоко — 70 мл
  • Волоські горіхи — 100 г

Для крему:

  • Яйця — 2 шт
  • Цукор — 50 г
  • Крохмаль — 40 г
  • Молоко — 500 мл

Спосіб приготування:

  1. Яблука чистимо від шкірки та нарізаємо кубиками. Перекладаємо їх в сотейник, збризкуємо соком лимона та засипаємо цукром (2 столові ложки). Додаємо 30 грамів вершкового масла, корицю. Помішуючи, варимо 8 хвилин та відставляємо.
  2. Яйця збиваємо з дрібкою солі та 80 грамами цукру. Вливаємо рослинну олію та перемішуємо. Просіюємо в масу борошно, додаємо розпушувач. Всипаємо також ванільний цукор та вливаємо молоко.
  3. Вкидаємо обсмажені на сухій сковороді горіхи, яблучну начинку та перемішуємо. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом. Поставити в заздалегідь розігріту духовку на 35 хвилин при 180 С.
  4. Яйця змішуємо з цукром та крохмалем. Ставимо на маленький вогонь і починаємо вливати молоко, постійно перемішуючи. Готуємо заварний крем. Пиріг змащуємо охололим кремом та посипаємо горіхами. Ставимо в холодильник на 2-3 години.

Цей пиріг дуже ніжний, апетитний. Ще й приготувати його надзвичайно просто. Також ми ділились рецептом смачних лінивих вареників.

Теги:
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