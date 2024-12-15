Цей пиріг - легенда в світі випічки: німецький яблучний торт

Апетитна домашня випічка до чаю

Вдома можна приготувати десерт, який буде і смачним, і розкішним, і навіть доволі бюджетним. Особливо якщо мати перевірений рецепт, як мус із хурми. Наступний рецепт — нереально крутий і вдалий.

Цей пиріг — справжня легенда в світі випічки. Як приготувати знаменитий німецький яблучний пиріг, розповіли на кулінарному ютуб-каналі Deliziose ricette di Katrine.

Для начинки:

Яблука — 3 шт.

Сік 1/2 лимона.

Цукор — 2 ст.л.

Вершкове масло — 30 г

Кориця

Для тіста:

Яйця — 3 шт

Дрібка солі

Цукор — 80 г

Рослинна олія — 100 мл

Борошно — 200 г

Розпушувач — 5 г

Ванільний цукор — 8 г

Молоко — 70 мл

Волоські горіхи — 100 г

Для крему:

Яйця — 2 шт

Цукор — 50 г

Крохмаль — 40 г

Молоко — 500 мл

Спосіб приготування:

Яблука чистимо від шкірки та нарізаємо кубиками. Перекладаємо їх в сотейник, збризкуємо соком лимона та засипаємо цукром (2 столові ложки). Додаємо 30 грамів вершкового масла, корицю. Помішуючи, варимо 8 хвилин та відставляємо. Яйця збиваємо з дрібкою солі та 80 грамами цукру. Вливаємо рослинну олію та перемішуємо. Просіюємо в масу борошно, додаємо розпушувач. Всипаємо також ванільний цукор та вливаємо молоко. Вкидаємо обсмажені на сухій сковороді горіхи, яблучну начинку та перемішуємо. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом. Поставити в заздалегідь розігріту духовку на 35 хвилин при 180 С. Яйця змішуємо з цукром та крохмалем. Ставимо на маленький вогонь і починаємо вливати молоко, постійно перемішуючи. Готуємо заварний крем. Пиріг змащуємо охололим кремом та посипаємо горіхами. Ставимо в холодильник на 2-3 години.

Цей пиріг дуже ніжний, апетитний. Ще й приготувати його надзвичайно просто. Також ми ділились рецептом смачних лінивих вареників.