Цей пиріг - легенда в світі випічки: німецький яблучний торт
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Апетитна домашня випічка до чаю
Вдома можна приготувати десерт, який буде і смачним, і розкішним, і навіть доволі бюджетним. Особливо якщо мати перевірений рецепт, як мус із хурми. Наступний рецепт — нереально крутий і вдалий.
Цей пиріг — справжня легенда в світі випічки. Як приготувати знаменитий німецький яблучний пиріг, розповіли на кулінарному ютуб-каналі Deliziose ricette di Katrine.
Для начинки:
- Яблука — 3 шт.
- Сік 1/2 лимона.
- Цукор — 2 ст.л.
- Вершкове масло — 30 г
- Кориця
Для тіста:
- Яйця — 3 шт
- Дрібка солі
- Цукор — 80 г
- Рослинна олія — 100 мл
- Борошно — 200 г
- Розпушувач — 5 г
- Ванільний цукор — 8 г
- Молоко — 70 мл
- Волоські горіхи — 100 г
Для крему:
- Яйця — 2 шт
- Цукор — 50 г
- Крохмаль — 40 г
- Молоко — 500 мл
Спосіб приготування:
- Яблука чистимо від шкірки та нарізаємо кубиками. Перекладаємо їх в сотейник, збризкуємо соком лимона та засипаємо цукром (2 столові ложки). Додаємо 30 грамів вершкового масла, корицю. Помішуючи, варимо 8 хвилин та відставляємо.
- Яйця збиваємо з дрібкою солі та 80 грамами цукру. Вливаємо рослинну олію та перемішуємо. Просіюємо в масу борошно, додаємо розпушувач. Всипаємо також ванільний цукор та вливаємо молоко.
- Вкидаємо обсмажені на сухій сковороді горіхи, яблучну начинку та перемішуємо. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом. Поставити в заздалегідь розігріту духовку на 35 хвилин при 180 С.
- Яйця змішуємо з цукром та крохмалем. Ставимо на маленький вогонь і починаємо вливати молоко, постійно перемішуючи. Готуємо заварний крем. Пиріг змащуємо охололим кремом та посипаємо горіхами. Ставимо в холодильник на 2-3 години.
Цей пиріг дуже ніжний, апетитний. Ще й приготувати його надзвичайно просто. Також ми ділились рецептом смачних лінивих вареників.