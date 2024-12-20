Якщо діти нудяться — приготуйте з ними печиво: простий рецепт імбирних пряників з глазуррю (відео)

Це може здатися складним заняттям, однак насправді рецепт доволі легко повторити

Окрім смачної куті, останніми роками дуже поширеною стала традиція робити на Різдво ароматні імбирні пряники. Вони не тільки смачні, а й красиві, адже розфарбовуються глазуррю.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт поділилась рецептом смачних пряників та глазурі до них. За словами авторки відео, це ідеальний рецепт, до якого можна долучити дітей, що нудяться.

Інгредієнти:

масло — 100 г

цукор — 80 г

ванільний цукор — 16 г

мед — 2 ст. л.

яйце — 1 шт.

борошно — 280 г

розпушувач — 1 ч. л.

кориця — 1 ч. л.

мускатний горіх — 0,5 ч. л.

імбир — 0,5 ч. л.

Для глазурі:

1 білок 35 г

крохмаль — 30 г

пудра цукрова — 120г -+ 20 г

барвники харчові

кандурин срібний

Спосіб приготування:

М’яке масло розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній бані. Додаємо яйце, цукор та ванільний цукор. Вливаємо рідкий мед. Збиваємо все міксером до пишної маси. Після цього додаємо половину просіяного борошна, розпушувач та мелені спеції. Замішуємо тісто. В процесі додаємо решту борошна, просіюючи. Тісто повинне вийти м’яке та не липке. Еластичне тісто залишаємо при кімнатній температурі на 15 хвилин. На пергаменті, де будемо випікати печиво, розкочуємо тісто. Можна накрити ще одним пергаментом — тоді нічого не прилипне. Розкочуємо товщиною 3-4 міліметри. Вирізаємо формою печиво, вмочаючи її в борошно. Забираємо зайве тісто. Потім його слід ще раз розкатати. На печивах можна зробити шпажкою отвори — щоб потім почепити їх на ялинку. Випікаємо при температурі 180 градусів 6-8 хвилин. Охолоджуємо. Для глазурі просіяну цукрову пудру змішуємо з просіяним крохмалем. Відділяємо яєчний білок. Поступово вводимо у нього крохмаль з пудрою, замішуючи. Глазур повинна вийти достатньо густою. Після цього збиваємо міксером до білого кольору. На цьому ж етапі можна додавати барвник. Перекладаємо глазур у кондитерський мішок. Обережно відрізаємо тонкий кінчик. Спочатку на пряниках робимо контур, тоді — заповнюємо. Залишаємо до повного висихання. Можна зверху прикрасити кандурином після висихання.

Такі пряники можна дарувати, класти в подарунки та просто смакувати їх. Також ми розповідали, як спекти пишні різдвяні пампухи.