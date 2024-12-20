Если дети скучают – приготовьте с ними печенье: простой рецепт имбирных пряников из глазури (видео)

Это может показаться сложным занятием, однако на самом деле рецепт довольно легко повторить

Кроме вкусного угла, в последние годы очень распространенной стала традиция делать на Рождество ароматные имбирные пряники. Они не только вкусные, но и красивые, ведь раскрашиваются глазурью.

Кулинарная блоггерша Лилия Цвит поделилась рецептом вкусных пряников и глазури к ним. По словам автора видео, это идеальный рецепт, к которому можно приобщить скучающих детей.

Ингредиенты:

масло — 100 г

сахар — 80 г

ванильный сахар — 16 г

мед – 2 ст. л.

яйцо – 1 шт.

мука — 280 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

корица – 1 ч. л.

мускатный орех – 0,5 ч. л.

имбирь – 0,5 ч. л.

Для глазури:

1 белок 35 г

крахмал — 30 г

пудра сахарная — 120г -+ 20 г

красители пищевые

кандурин серебряный

Способ приготовления:

Мягкое масло растапливаем в микроволновке или на водяной бане. Добавляем яйцо, сахар и ванильный сахар. Вливаем жидкий мед. Взбиваем все миксером в пышную массу. После этого добавляем половину просеянной муки, разрыхлитель и молотые специи. Замешиваем тесто. В процессе добавляем оставшуюся муку, просеивая. Тесто должно получиться мягкое и не липкое. Эластичное тесто оставляем при комнатной температуре на 15 минут. На пергаменте, где будем выпекать печенье, раскатываем тесто. Можно накрыть еще одним пергаментом – тогда ничего не прилипнет. Раскатываем толщиной 3-4 миллиметра. Вырезаем формой печенье, обмакивая ее в муку. Убираем лишнее тесто. Затем его следует еще раз раскатать. На печеньях можно сделать шпажкой отверстия – чтобы потом нацепить их на елку. Выпекаем при температуре 180 градусов 6-8 минут. Охлаждаем. Для глазури просеянную сахарную пудру смешиваем с просеянным крахмалом. Отделяем яичный белок. Равномерно вводим в него крахмал с пудрой, замешивая. Глазурь должна получиться достаточно густой. После этого сбиваем миксером до белого цвета. На этом же этапе можно добавлять краситель. Переводим глазурь в кондитерский мешок. Осторожно отрезаем тонкий кончик. Сначала на пряниках делаем контур, тогда заполняем. Оставляем до полного высыхания. Можно сверху украсить кандурином после высыхания.

Такие пряники можно дарить, класть в подарки и просто наслаждаться ими. Также мы рассказывали, как испечь пышные рождественские пампухи.