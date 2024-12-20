Если дети скучают – приготовьте с ними печенье: простой рецепт имбирных пряников из глазури (видео)
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Это может показаться сложным занятием, однако на самом деле рецепт довольно легко повторить
Кроме вкусного угла, в последние годы очень распространенной стала традиция делать на Рождество ароматные имбирные пряники. Они не только вкусные, но и красивые, ведь раскрашиваются глазурью.
Кулинарная блоггерша Лилия Цвит поделилась рецептом вкусных пряников и глазури к ним. По словам автора видео, это идеальный рецепт, к которому можно приобщить скучающих детей.
Ингредиенты:
- масло — 100 г
- сахар — 80 г
- ванильный сахар — 16 г
- мед – 2 ст. л.
- яйцо – 1 шт.
- мука — 280 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- корица – 1 ч. л.
- мускатный орех – 0,5 ч. л.
- имбирь – 0,5 ч. л.
Для глазури:
- 1 белок 35 г
- крахмал — 30 г
- пудра сахарная — 120г -+ 20 г
- красители пищевые
- кандурин серебряный
Способ приготовления:
- Мягкое масло растапливаем в микроволновке или на водяной бане. Добавляем яйцо, сахар и ванильный сахар. Вливаем жидкий мед. Взбиваем все миксером в пышную массу.
- После этого добавляем половину просеянной муки, разрыхлитель и молотые специи. Замешиваем тесто. В процессе добавляем оставшуюся муку, просеивая.
- Тесто должно получиться мягкое и не липкое. Эластичное тесто оставляем при комнатной температуре на 15 минут.
- На пергаменте, где будем выпекать печенье, раскатываем тесто. Можно накрыть еще одним пергаментом – тогда ничего не прилипнет. Раскатываем толщиной 3-4 миллиметра.
- Вырезаем формой печенье, обмакивая ее в муку. Убираем лишнее тесто. Затем его следует еще раз раскатать. На печеньях можно сделать шпажкой отверстия – чтобы потом нацепить их на елку.
- Выпекаем при температуре 180 градусов 6-8 минут. Охлаждаем.
- Для глазури просеянную сахарную пудру смешиваем с просеянным крахмалом. Отделяем яичный белок. Равномерно вводим в него крахмал с пудрой, замешивая.
- Глазурь должна получиться достаточно густой. После этого сбиваем миксером до белого цвета. На этом же этапе можно добавлять краситель.
- Переводим глазурь в кондитерский мешок. Осторожно отрезаем тонкий кончик. Сначала на пряниках делаем контур, тогда заполняем. Оставляем до полного высыхания. Можно сверху украсить кандурином после высыхания.
Такие пряники можно дарить, класть в подарки и просто наслаждаться ими. Также мы рассказывали, как испечь пышные рождественские пампухи.