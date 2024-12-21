Понадобятся грибы и слоеное тесто: эту закуску съедят до последней крошки (видео)

Эти слойки украсят ваш стол

Слоеные пирожки могут стать отличным дополнением к супу или неплохим перекусом. Также их можно подать в качестве закуски к праздничному столу.

Ароматная начинка из грибов в сочетании с нежным сливочным сыром придает им неповторимый вкус, а хрустящее тесто создает идеальную текстуру. Готовятся пирожки очень просто, а результат обязательно понравится даже самым требовательным гурманам, информируют на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить слойки с грибами

Ингредиенты:

слоеное тесто;

шампиньоны – 500 г;

лук – 1 шт.;

зелень (петрушка, укроп или по вкусу);

сливочный сыр – 100 г;

твердый сыр – 100 г;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Слоеное тесто разморозить, если используется замороженное.

2.Шампиньоны почистить и нарезать мелкими кубиками.

3.Лук мелко порезать, измельчить зелень.

4. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла.

5.Обжарить лук до прозрачности.

6.Добавить к луку нарезанные шампиньоны.

7.Жарить до полного испарения жидкости (примерно 7-10 минут).

8.Посолить, поперчить по вкусу и снять с огня.

9.Добавить зелень и хорошо перемешать.

10.Раскатать слоеное тесто на слегка присыпанной мукой поверхности.

11.Нарезать тесто на прямоугольники или квадраты желаемого размера.

12.На каждый кусочек теста тонким слоем намазать сливочный сыр, оставляя немного свободного места по краям.

13.На середину каждого кусочка теста со сливочным сыром выложить грибную начинку.

14.Посыпать начинку тертым сыром, смазать тесто яйцом.

15. Поставить противень в разогретую до 200°C духовку и выпекать 20-25 минут, пока пирожки не станут румяными.