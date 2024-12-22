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Пампухи різдвяні: традиційний український рецепт (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Смачна українська страва
Смачна українська страва. Фото lviv.media

Смакуватиме усім

Головною стравою Святвечора є, безперечно, кутя. Окрім цього в Україні традиційно готуються пампухи, які можуть бути з солоною або солодкою начинкою.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати пампухи з вишнею до Святвечора. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати пампухи з вишнею

Інгредієнти:

  • вода — 750 мл;
  • живі дріжджі — 100 г;
  • олія — 180 мл;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • борошно — приблизно 1,5 кг;
  • вишні або начинка за смаком;
  • цукор та пудра для обкачування;
  • олія для смажіння;

Спосіб приготування:

1.Воду закип'ятити, додати цукор, сіль та олію.

2.Після закипання залишити охолонути.

3.До дріжджів додати цукор, трохи борошна, трохи сиропу, перемішати до однорідності, залишити на 15 хвилин у теплому місці.

4.До сиропу додати частину просіяного борошна, додати дріжджі, поступово замісити м'яке тісто, яке злегка липне до рук.

5.Викласти у миску, змащену олією, накрити рушником та залишити на 40 хвилин.

6.Сформувати пампухи, розкотити, розплескати, викласти начинку та загорнути, залишити на 30 хвилин.

7.Обсмажити пампухи у сковороді з великою кількістю олії, викласти на паперовий рушник.

8.Обваляти пампухи у цукрі.

Теги:
#Випічка #Святвечір #Готуємо вдома #Різдво