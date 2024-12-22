Пампухи різдвяні: традиційний український рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смакуватиме усім
Головною стравою Святвечора є, безперечно, кутя. Окрім цього в Україні традиційно готуються пампухи, які можуть бути з солоною або солодкою начинкою.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати пампухи з вишнею до Святвечора. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".
Як приготувати пампухи з вишнею
Інгредієнти:
- вода — 750 мл;
- живі дріжджі — 100 г;
- олія — 180 мл;
- цукор — 150 г;
- сіль — 1 ч.л.;
- борошно — приблизно 1,5 кг;
- вишні або начинка за смаком;
- цукор та пудра для обкачування;
- олія для смажіння;
Спосіб приготування:
1.Воду закип'ятити, додати цукор, сіль та олію.
2.Після закипання залишити охолонути.
3.До дріжджів додати цукор, трохи борошна, трохи сиропу, перемішати до однорідності, залишити на 15 хвилин у теплому місці.
4.До сиропу додати частину просіяного борошна, додати дріжджі, поступово замісити м'яке тісто, яке злегка липне до рук.
5.Викласти у миску, змащену олією, накрити рушником та залишити на 40 хвилин.
6.Сформувати пампухи, розкотити, розплескати, викласти начинку та загорнути, залишити на 30 хвилин.
7.Обсмажити пампухи у сковороді з великою кількістю олії, викласти на паперовий рушник.
8.Обваляти пампухи у цукрі.