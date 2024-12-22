Кутя вийде ідеальною: як приготувати традиційну страву на Святвечір (відео)

Страва виходить ароматною, поживною та корисною

Кутя є головною стравою різдвяного столу. Раніше її готували майже щодня, але сьогодні традиція збереглася лише на три свята: Різдво, Василя та Водохреще. Ця страва має глибокий символізм, пов’язаний із вшануванням пам’яті предків.

Саме тому важливо приготувати кутю так, щоб вона була смачною і сподобалася всім. Як правильно це зробити, на своїй Instagram-сторінці розповіла фудблогерка Марія Макарчук.

Як приготувати кутю на Святвечір

Інгредієнти:

пшениця – 400 г;

вода для варіння – 1 л;

мак – 150 г + вода, щоб покрила;

горішки – 200 г;

родзинки – 200 г;

мед – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Пшеницю ретельно промити у холодній воді та залишити набухати на 2-3 години.

2.Проварити протягом 30 хвилин, заливши зерна водою у пропорції 1:3.

3.Мак залити водою та проварити до повного випаровування води.

4.Перебити блендером.

5.Залити родзинки окропом.

6.Горішки обсмажити до характерного запаху.

7.Пшеницю з’єднати із медом та ретельно перемішати.

8.Додати решту інгредієнтів та ще раз перемішати.