Пончики рождественские: традиционный украинский рецепт (видео)
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Будет вкусно всем
Главным блюдом Святвечера, безусловно, кутья. Кроме этого в Украине традиционно готовятся пончики, которые могут быть с соленой или сладкой начинкой.
Сегодня мы предлагаем приготовить пампухи с вишней к Сочельнику. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".
Как приготовить пончики с вишней
Ингредиенты:
- вода — 750 мл;
- живые дрожжи – 100 г;
- растительное масло – 180 мл;
- сахар — 150 г;
- соль – 1 ч.л.;
- мука — примерно 1,5 кг;
- вишни или начинка по вкусу;
- сахар и пудра для обкатывания;
- масло для жарки;
Способ приготовления:
1.Воду вскипятить, добавить сахар, соль и масло.
2.После закипания оставить остыть.
3.К дрожжам добавить сахар, немного муки, немного сиропа, перемешать до однородности, оставить на 15 минут в теплом месте.
4.К сиропу добавить часть просеянной муки, добавить дрожжи, постепенно замесить мягкое тесто, слегка прилипающее к рукам.
5. Выложить в миску, смазанную маслом, накрыть полотенцем и оставить на 40 минут.
6.Сформировать пончики, раскатать, расплескать, выложить начинку и завернуть, оставить на 30 минут.
7.Обжарить пампухи в сковороде с большим количеством масла, выложить на бумажное полотенце.
8.Обвалять пончики в сахаре.