Пончики рождественские: традиционный украинский рецепт (видео)

Будет вкусно всем

Главным блюдом Святвечера, безусловно, кутья. Кроме этого в Украине традиционно готовятся пончики, которые могут быть с соленой или сладкой начинкой.

Сегодня мы предлагаем приготовить пампухи с вишней к Сочельнику. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить пончики с вишней

Ингредиенты:

вода — 750 мл;

живые дрожжи – 100 г;

растительное масло – 180 мл;

сахар — 150 г;

соль – 1 ч.л.;

мука — примерно 1,5 кг;

вишни или начинка по вкусу;

сахар и пудра для обкатывания;

масло для жарки;

Способ приготовления:

1.Воду вскипятить, добавить сахар, соль и масло.

2.После закипания оставить остыть.

3.К дрожжам добавить сахар, немного муки, немного сиропа, перемешать до однородности, оставить на 15 минут в теплом месте.

4.К сиропу добавить часть просеянной муки, добавить дрожжи, постепенно замесить мягкое тесто, слегка прилипающее к рукам.

5. Выложить в миску, смазанную маслом, накрыть полотенцем и оставить на 40 минут.

6.Сформировать пончики, раскатать, расплескать, выложить начинку и завернуть, оставить на 30 минут.

7.Обжарить пампухи в сковороде с большим количеством масла, выложить на бумажное полотенце.

8.Обвалять пончики в сахаре.