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Стане окрасою новорічного столу: приготуйте качині ніжки у гранатовому соусі з яблуками (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ефектна страва своїми руками
Ефектна страва своїми руками. Фото 1000.menu

Для справжніх гурманів

До новорічного столу можна не лише запекти курочку цілою, але й приготувати окрему частину птиці, зокрема, качині ніжки. Ця страва є досить простою у приготуванні, однак близькі зможуть насолодитися смаком.

Секретами приготування качиних ніжок поділилася на своїй Instagram-сторінці шеф-кухарка Ольга Рябенко. Вона запевняє, що ця страва стане головною прикрасою новорічного столу.

Як приготувати качині ніжки у гранатовому соусі з яблуками

Інгредієнти:

  • качині ніжки – 6 шт.;
  • соус наршараб – 100 мл;
  • соєвий соус – 60 мл;
  • олія – 2-3 ст. л.;
  • часник – 2-3 зуб.;
  • крохмаль кукурудзяний – 1 ст.л.+1 ст.л. води;
  • зерна граната;
  • яблука – 2 шт.;
  • сіль;
  • перець;
  • тим'ян;

Спосіб приготування:

1.Змішати наршараб, соєвий соус, олію та часник.

2.Додати крохмаль, розведений з водою.

3.Качині ніжки покласти в миску та залити маринадом, залишити на годину в холодильнику (можна на довше).

4.Замариновані ніжки перекласти в форму для запікання, залити маринадом, додати одне нарізане яблуко та декілька гілочок тим'яну.

5.Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину.

6.Дістати ніжки та полити соками і соусом, в якому готується, прибрати тим'ян та додати ще одне порізане яблуко. Поставити назад до духовки. Запікати ще 15 хвилин.

7.Перед подачею додати зерна граната та за бажанням прикрасити розмарином.

Теги:
#Качка #Гранат #Готуємо вдома