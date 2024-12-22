Стане окрасою новорічного столу: приготуйте качині ніжки у гранатовому соусі з яблуками (відео)
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Для справжніх гурманів
До новорічного столу можна не лише запекти курочку цілою, але й приготувати окрему частину птиці, зокрема, качині ніжки. Ця страва є досить простою у приготуванні, однак близькі зможуть насолодитися смаком.
Секретами приготування качиних ніжок поділилася на своїй Instagram-сторінці шеф-кухарка Ольга Рябенко. Вона запевняє, що ця страва стане головною прикрасою новорічного столу.
Як приготувати качині ніжки у гранатовому соусі з яблуками
Інгредієнти:
- качині ніжки – 6 шт.;
- соус наршараб – 100 мл;
- соєвий соус – 60 мл;
- олія – 2-3 ст. л.;
- часник – 2-3 зуб.;
- крохмаль кукурудзяний – 1 ст.л.+1 ст.л. води;
- зерна граната;
- яблука – 2 шт.;
- сіль;
- перець;
- тим'ян;
Спосіб приготування:
1.Змішати наршараб, соєвий соус, олію та часник.
2.Додати крохмаль, розведений з водою.
3.Качині ніжки покласти в миску та залити маринадом, залишити на годину в холодильнику (можна на довше).
4.Замариновані ніжки перекласти в форму для запікання, залити маринадом, додати одне нарізане яблуко та декілька гілочок тим'яну.
5.Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину.
6.Дістати ніжки та полити соками і соусом, в якому готується, прибрати тим'ян та додати ще одне порізане яблуко. Поставити назад до духовки. Запікати ще 15 хвилин.
7.Перед подачею додати зерна граната та за бажанням прикрасити розмарином.