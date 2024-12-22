Стане окрасою новорічного столу: приготуйте качині ніжки у гранатовому соусі з яблуками (відео)

Для справжніх гурманів

До новорічного столу можна не лише запекти курочку цілою, але й приготувати окрему частину птиці, зокрема, качині ніжки. Ця страва є досить простою у приготуванні, однак близькі зможуть насолодитися смаком.

Секретами приготування качиних ніжок поділилася на своїй Instagram-сторінці шеф-кухарка Ольга Рябенко. Вона запевняє, що ця страва стане головною прикрасою новорічного столу.

Як приготувати качині ніжки у гранатовому соусі з яблуками

Інгредієнти:

качині ніжки – 6 шт.;

соус наршараб – 100 мл;

соєвий соус – 60 мл;

олія – 2-3 ст. л.;

часник – 2-3 зуб.;

крохмаль кукурудзяний – 1 ст.л.+1 ст.л. води;

зерна граната;

яблука – 2 шт.;

сіль;

перець;

тим'ян;

Спосіб приготування:

1.Змішати наршараб, соєвий соус, олію та часник.

2.Додати крохмаль, розведений з водою.

3.Качині ніжки покласти в миску та залити маринадом, залишити на годину в холодильнику (можна на довше).

4.Замариновані ніжки перекласти в форму для запікання, залити маринадом, додати одне нарізане яблуко та декілька гілочок тим'яну.

5.Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину.

6.Дістати ніжки та полити соками і соусом, в якому готується, прибрати тим'ян та додати ще одне порізане яблуко. Поставити назад до духовки. Запікати ще 15 хвилин.

7.Перед подачею додати зерна граната та за бажанням прикрасити розмарином.