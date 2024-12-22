Станет украшением новогоднего стола: приготовьте утиные ножки в гранатовом соусе с яблоками (видео)
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Для настоящих гурманов
К новогоднему столу можно не только запечь курочку целой, но и приготовить отдельную часть птицы, в частности, утиные ножки. Это блюдо достаточно простое в приготовлении, однако близкие смогут насладиться вкусом.
Секретами приготовления утиных ножек поделилась на своей Instagram-странице шеф-повар Ольга Рябенко. Она уверяет, что это блюдо станет главным украшением новогоднего стола.
Как приготовить утиные ножки в гранатовом соусе с яблоками
Ингредиенты:
- утиные ножки – 6 шт.;
- соус наршараб – 100 мл;
- соевый соус – 60 мл;
- масло – 2-3 ст. л.;
- чеснок – 2-3 зуб.;
- крахмал кукурузный – 1 ст.л.+1 ст.л. воды;
- зерно граната;
- яблоки – 2 шт.;
- соль;
- перец;
- тимьян;
Способ приготовления:
1. Смешать наршараб, соевый соус, растительное масло и чеснок.
2.Добавить крахмал, разбавленный с водой.
3.Утиные ножки положить в миску и залить маринадом, оставить на час в холодильнике (можно на дольше).
4.Замаринованные ножки переложить в форму для запекания, залить маринадом, добавить одно нарезанное яблоко и несколько веточек тимьяна.
5.Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
6.Достать ножки и полить соками и соусом, в котором готовится, убрать тимьян и добавить еще одно порезанное яблоко. Поставить обратно в духовку. Запекать еще 15 минут.
7. Перед подачей добавить зерна граната и по желанию украсить розмарином.