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Станет украшением новогоднего стола: приготовьте утиные ножки в гранатовом соусе с яблоками (видео)

Автор
Мария Швец
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Эффектное блюдо своими руками
Эффектное блюдо своими руками. Фото 1000.menu

Для настоящих гурманов

К новогоднему столу можно не только запечь курочку целой, но и приготовить отдельную часть птицы, в частности, утиные ножки. Это блюдо достаточно простое в приготовлении, однако близкие смогут насладиться вкусом.

Секретами приготовления утиных ножек поделилась на своей Instagram-странице шеф-повар Ольга Рябенко. Она уверяет, что это блюдо станет главным украшением новогоднего стола.

Как приготовить утиные ножки в гранатовом соусе с яблоками

Ингредиенты:

  • утиные ножки – 6 шт.;
  • соус наршараб – 100 мл;
  • соевый соус – 60 мл;
  • масло – 2-3 ст. л.;
  • чеснок – 2-3 зуб.;
  • крахмал кукурузный – 1 ст.л.+1 ст.л. воды;
  • зерно граната;
  • яблоки – 2 шт.;
  • соль;
  • перец;
  • тимьян;

Способ приготовления:

1. Смешать наршараб, соевый соус, растительное масло и чеснок.

2.Добавить крахмал, разбавленный с водой.

3.Утиные ножки положить в миску и залить маринадом, оставить на час в холодильнике (можно на дольше).

4.Замаринованные ножки переложить в форму для запекания, залить маринадом, добавить одно нарезанное яблоко и несколько веточек тимьяна.

5.Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

6.Достать ножки и полить соками и соусом, в котором готовится, убрать тимьян и добавить еще одно порезанное яблоко. Поставить обратно в духовку. Запекать еще 15 минут.

7. Перед подачей добавить зерна граната и по желанию украсить розмарином.

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#Утка #Гранат #Готовим дома