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Диво-курочка на святковий стіл: золотиста зверху, соковита всередині (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт запеченої курочки
Чудовий рецепт запеченої курочки. Фото 24 канал

Як приготувати курку особливо смачно

На святковий стіл зазвичай хочеться ставити щось і смачне, і красиве. Ми ділились рецептом оригінальних бутербродів-зірочок. Тепер розповімо, як особливо смачно запекти курку.

У кулінарному блозі kylinariya439 розповіли, як запекти курку особливо вишукано — з апельсинами. Зовні вона виходить золотистою, а всередині — нереально соковитою.

Інгредієнти:

  • курка
  • апельсин 2 шт.
  • соєвий соус — 100 мл
  • часник — 4 зубчика
  • мед — 1 ст. л.
  • гірчиця — 1ст. л.
  • сіль, перець
  • масло

Спосіб приготування:

  1. Курку ретельно миємо та просушуємо паперовими серветками. Робимо на ній надрізи ножем.
  2. З одного апельсина вичавлюємо сік, переливаємо його в мисочку, де буде зручно змішувати маринад. Подрібнюємо будь-яким зручним чином часник. Змішуємо сік одного апельсина, соєвий соус, мед, гірчицю, часник.
  3. Заливаємо маринадом курку, робимо їй "масаж". Ставимо мінімум на 1 годину в холодильник, найкраще — на ніч.
  4. Замариновану курочку ставимо в розігріту духовку до 180 на 30-40 хвилин. Перед цим її краще накрити фольгою або ж кришкою від форми для запікання.
  5. Тим часом, поки курка запікається, приготуємо оригінальний соус. На пательні розтоплюємо шматочок вершкового масла і виливаємо у неї залишки маринаду.
  6. Соус готуємо, помішуючи, доводимо до загущення. Змащуємо ним курочку і ставимо ще на хв 20-30.

Готовій курочку перед нарізанням даємо відпочити 15-20 хвилин під фольгою — тоді вона буде надзвичайно соковитою. Також ми ділились рецептом апетитного салату з печінкою.

Теги:
#Рецепт #Курка #Святковий стіл #Апельсин