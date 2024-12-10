Диво-курочка на святковий стіл: золотиста зверху, соковита всередині (відео)

Як приготувати курку особливо смачно

На святковий стіл зазвичай хочеться ставити щось і смачне, і красиве. Ми ділились рецептом оригінальних бутербродів-зірочок. Тепер розповімо, як особливо смачно запекти курку.

У кулінарному блозі kylinariya439 розповіли, як запекти курку особливо вишукано — з апельсинами. Зовні вона виходить золотистою, а всередині — нереально соковитою.

Інгредієнти:

курка

апельсин 2 шт.

соєвий соус — 100 мл

часник — 4 зубчика

мед — 1 ст. л.

гірчиця — 1ст. л.

сіль, перець

масло

Спосіб приготування:

Курку ретельно миємо та просушуємо паперовими серветками. Робимо на ній надрізи ножем. З одного апельсина вичавлюємо сік, переливаємо його в мисочку, де буде зручно змішувати маринад. Подрібнюємо будь-яким зручним чином часник. Змішуємо сік одного апельсина, соєвий соус, мед, гірчицю, часник. Заливаємо маринадом курку, робимо їй "масаж". Ставимо мінімум на 1 годину в холодильник, найкраще — на ніч. Замариновану курочку ставимо в розігріту духовку до 180 на 30-40 хвилин. Перед цим її краще накрити фольгою або ж кришкою від форми для запікання. Тим часом, поки курка запікається, приготуємо оригінальний соус. На пательні розтоплюємо шматочок вершкового масла і виливаємо у неї залишки маринаду. Соус готуємо, помішуючи, доводимо до загущення. Змащуємо ним курочку і ставимо ще на хв 20-30.

Готовій курочку перед нарізанням даємо відпочити 15-20 хвилин під фольгою — тоді вона буде надзвичайно соковитою. Також ми ділились рецептом апетитного салату з печінкою.