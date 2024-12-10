Диво-курочка на святковий стіл: золотиста зверху, соковита всередині (відео)
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Як приготувати курку особливо смачно
На святковий стіл зазвичай хочеться ставити щось і смачне, і красиве. Ми ділились рецептом оригінальних бутербродів-зірочок. Тепер розповімо, як особливо смачно запекти курку.
У кулінарному блозі kylinariya439 розповіли, як запекти курку особливо вишукано — з апельсинами. Зовні вона виходить золотистою, а всередині — нереально соковитою.
Інгредієнти:
- курка
- апельсин 2 шт.
- соєвий соус — 100 мл
- часник — 4 зубчика
- мед — 1 ст. л.
- гірчиця — 1ст. л.
- сіль, перець
- масло
Спосіб приготування:
- Курку ретельно миємо та просушуємо паперовими серветками. Робимо на ній надрізи ножем.
- З одного апельсина вичавлюємо сік, переливаємо його в мисочку, де буде зручно змішувати маринад. Подрібнюємо будь-яким зручним чином часник. Змішуємо сік одного апельсина, соєвий соус, мед, гірчицю, часник.
- Заливаємо маринадом курку, робимо їй "масаж". Ставимо мінімум на 1 годину в холодильник, найкраще — на ніч.
- Замариновану курочку ставимо в розігріту духовку до 180 на 30-40 хвилин. Перед цим її краще накрити фольгою або ж кришкою від форми для запікання.
- Тим часом, поки курка запікається, приготуємо оригінальний соус. На пательні розтоплюємо шматочок вершкового масла і виливаємо у неї залишки маринаду.
- Соус готуємо, помішуючи, доводимо до загущення. Змащуємо ним курочку і ставимо ще на хв 20-30.
Готовій курочку перед нарізанням даємо відпочити 15-20 хвилин під фольгою — тоді вона буде надзвичайно соковитою. Також ми ділились рецептом апетитного салату з печінкою.