Ще встигнете приготувати на Різдво: калач з маком вийде пухким та ароматним (відео)

На свято чи на кожен день

На Різдво традиційно готують різноманітну святкову випічку. Дехто до Святвечора готує пампухи з різноманітними начинками, а на саме Різдво можна приготувати пухку ароматну випічку з маком.

Рецептом приготування сумського калача за старовинною технологією на своїй в Instagram-сторінці поділилася фудблогерка з ніком "vitala foodblog". Для начинки використовують мак, горіхи та повидло, що надає випічці неймовірно насиченого та багатого смаку.

Як приготувати калач з маком

Інгредієнти:

молоко – 300 мл;

мед або цукор – 100 г;

дріжджі – 40 г;

яйце – 1 шт.;

сіль – дрібка;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

вершкове масло – 60 г;

олія – 20 мл;

борошно – 600-650 г;

макова начинка;

Додатково:

яйце – 1 шт.;

мак – для присипки;

Спосіб приготування:

1.У тепле молоко додати дріжджі, мед, сіль та трохи борошна від загальної маси. Лишити опару на 10 хв.

2.У борошно додати опару, яйце, розтоплене охолоджене масло, ванільний цукор. Замісити мʼяке тісто. Дати підійти в теплі протягом 40 хв.

3.Поділити тісто на 3 частини, у кожну загорнути начинку, сплести косу, загорнути у калач.

4.Перекласти у круглу форму, застелену пергаментом, змащену олією, в середину поставити стакан. Дати підійти.

5.Змастити яйцем з молоком, посипати маком.

6.Пекти перші 10 хв при 190, зменшити на 170 і пекти годину, зменшити до 160 і ще 10-15 хв.

7. Можна додатково покропити цукровим сиропом для блиску.