Еще успеете приготовить к Рождеству: калач с маком получится пышным и ароматным (видео)

На праздник или каждый день

К Рождеству традиционно готовят разнообразную праздничную выпечку. Кое-кто к Святвечеру готовит пампухи с разнообразными начинками, а на само Рождество можно приготовить пышную ароматную выпечку с маком.

Рецептом приготовления сумского калача по старинной технологии на своей в Instagram-странице поделилась фудблогерка с ником "vitala foodblog". Для начинки используют мак, орехи и повидло, что придает выпечке невероятно насыщенный и богатый вкус.

Как приготовить калач с маком

Ингредиенты:

молоко – 300 мл;

мед или сахар – 100 г;

дрожжи – 40 г;

яйцо – 1 шт.;

соль – щепотка;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

сливочное масло – 60 г;

масло – 20 мл;

мука – 600-650 г;

маковая начинка;

Дополнительно:

яйцо – 1 шт.;

мак – для присыпки;

Способ приготовления:

1.В теплое молоко добавить дрожжи, мед, соль и немного муки от общей массы. Оставить опару на 10 мин.

2.В муку добавить опару, яйцо, растопленное охлажденное масло, ванильный сахар. Замесить мягкое тесто. Дать подойти в тепле в течение 40 мин.

3. Разделить тесто на 3 части, в каждую завернуть начинку, сплести косу, завернуть в калач.

4.Переложить в круглую форму, застеленную пергаментом, смазанную маслом, в середину поставить стакан. Дать подойти.

5. Смазать яйцом с молоком, посыпать маком.

6. Печь первые 10 мин при 190, убавить на 170 и печь час, убавить до 160 и еще 10-15 мин.

7. Можно дополнительно окропить сахарным сиропом для блеска.