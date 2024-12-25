Еще успеете приготовить к Рождеству: калач с маком получится пышным и ароматным (видео)
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На праздник или каждый день
К Рождеству традиционно готовят разнообразную праздничную выпечку. Кое-кто к Святвечеру готовит пампухи с разнообразными начинками, а на само Рождество можно приготовить пышную ароматную выпечку с маком.
Рецептом приготовления сумского калача по старинной технологии на своей в Instagram-странице поделилась фудблогерка с ником "vitala foodblog". Для начинки используют мак, орехи и повидло, что придает выпечке невероятно насыщенный и богатый вкус.
Как приготовить калач с маком
Ингредиенты:
- молоко – 300 мл;
- мед или сахар – 100 г;
- дрожжи – 40 г;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – щепотка;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- сливочное масло – 60 г;
- масло – 20 мл;
- мука – 600-650 г;
- маковая начинка;
Дополнительно:
- яйцо – 1 шт.;
- мак – для присыпки;
Способ приготовления:
1.В теплое молоко добавить дрожжи, мед, соль и немного муки от общей массы. Оставить опару на 10 мин.
2.В муку добавить опару, яйцо, растопленное охлажденное масло, ванильный сахар. Замесить мягкое тесто. Дать подойти в тепле в течение 40 мин.
3. Разделить тесто на 3 части, в каждую завернуть начинку, сплести косу, завернуть в калач.
4.Переложить в круглую форму, застеленную пергаментом, смазанную маслом, в середину поставить стакан. Дать подойти.
5. Смазать яйцом с молоком, посыпать маком.
6. Печь первые 10 мин при 190, убавить на 170 и печь час, убавить до 160 и еще 10-15 мин.
7. Можно дополнительно окропить сахарным сиропом для блеска.