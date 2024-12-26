Жульен в тарталетках для праздничного ужина: как приготовить элегантную закуску (видео)
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Эта закуска привлекает оригинальностью
Курица и грибы – это отличная комбинация, которая открывает множество возможностей для приготовления праздничных блюд. К примеру, можно приготовить вкусную закуску или вкусный жульен, который можно подать в тарталетках из песочного теста, что сделает блюдо не только вкусным, но и элегантным.
Идеей приготовления жульена в тарталетках для праздничного стола поделилась на Instagram-странице "lilika_cooking". Начинка получается очень нежной.
Как приготовить жульен с грибами
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.;
- шампиньоны – 300 г;
- песочные тарталетки – 12 шт.;
- соль;
- перец;
- сливки – 100 мл;
- сметана – 3 ст. л. сметаны;
- сыр;
- зелень;
Способ приготовления:
1. Обжарить лук до мягкости.
2. Добавить куриное филе.
3. Посолить, поперчить, жарить 10 минут.
4. Добавить подсоленные шампиньоны, тушить еще минут 12.
5. За 5 минут до готовности добавить сливки или сметану.
6. Выложить начинку в готовые песочные тарталетки, присыпать сыром и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 5-10 минут до расплавления сыра, украсить зеленью.