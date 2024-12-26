Жульен в тарталетках для праздничного ужина: как приготовить элегантную закуску (видео)

Эта закуска привлекает оригинальностью

Курица и грибы – это отличная комбинация, которая открывает множество возможностей для приготовления праздничных блюд. К примеру, можно приготовить вкусную закуску или вкусный жульен, который можно подать в тарталетках из песочного теста, что сделает блюдо не только вкусным, но и элегантным.

Идеей приготовления жульена в тарталетках для праздничного стола поделилась на Instagram-странице "lilika_cooking". Начинка получается очень нежной.

Как приготовить жульен с грибами

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.;

шампиньоны – 300 г;

песочные тарталетки – 12 шт.;

соль;

перец;

сливки – 100 мл;

сметана – 3 ст. л. сметаны;

сыр;

зелень;

Способ приготовления:

1. Обжарить лук до мягкости.

2. Добавить куриное филе.

3. Посолить, поперчить, жарить 10 минут.

4. Добавить подсоленные шампиньоны, тушить еще минут 12.

5. За 5 минут до готовности добавить сливки или сметану.

6. Выложить начинку в готовые песочные тарталетки, присыпать сыром и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 5-10 минут до расплавления сыра, украсить зеленью.