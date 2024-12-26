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Всі подумають, що ви замовили цей торт: як приготувати вдома десерт "Снікерс" (відео)

Автор
Марія Дума
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Розкішний торт можна приготувати самотужки
Розкішний торт можна приготувати самотужки

Рецепт дуже смачного десерту

Апетитні солодощі, які потішать і вас, і ваших близьких, можна приготувати вдома і це зовсім нескладно. Ми ділились рецептом німецького яблучного пирога. Тепер розповімо, як приготувати справжнісінький торт.

Не дарма цей десерт називається "Снікерс" — його смак дуже нагадує популярний батончик. Як його приготувати, розповіли у кулінарному блозі diali_cooking.

Інгредієнти для основи:

  • печиво 350 г
  • какао 20 г
  • вершкове масло 120 г

Сирний шар:

  • кисломолочний сир 550 г
  • цукор 100 г
  • яйця 2 шт
  • вершки жирні 150 мл
  • крохмаль кукурудзяний 2 ст.л.

Для карамелі:

  • цукор 110 г
  • вершкове масло 50 г
  • гарячі вершки 90 мл
  • смажений арахіс 100 г

Спосіб приготування:

  1. Для основи подрібнюємо печиво у крихту і перемішуємо з какао. Додаємо розтоплене вершкове масло.
  2. Масу висипаємо у форму для випікання, робимо дно і бортики. Ставимо в морозилку на 30 хвилин.
  3. Для сирного шару з’єднуємо кисломолочний сир, цукор, яйця, крохмаль і вершки. Все дуже ретельно збиваємо блендером та виливаємо на пісочну основу.
  4. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці при 150 градусах 50 хвилин. Обов’язково на дно духовки ставимо ємність із водою.
  5. Для карамелі поступово топимо цукор у каструлі з товстим дном. Потім вливаємо гарячі вершки і все перемішуємо швиденько. Додаємо мʼяке вершкове масло та перемішуємо до однорідності.
  6. Коли карамель стане теплою, додаємо арахіс та перемішуємо. Викладаємо на сир, ставимо в холодильник до застигання.

Тортик виходить апетитним і красивим — гості подумають, що ви його замовили. Також ми розповідали, як оригінально приготувати картоплю на святковий стіл.

Теги:
#Рецепт #Торт #Десерт #Чізкейк