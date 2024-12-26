Всі подумають, що ви замовили цей торт: як приготувати вдома десерт "Снікерс" (відео)
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Рецепт дуже смачного десерту
Апетитні солодощі, які потішать і вас, і ваших близьких, можна приготувати вдома і це зовсім нескладно. Ми ділились рецептом німецького яблучного пирога. Тепер розповімо, як приготувати справжнісінький торт.
Не дарма цей десерт називається "Снікерс" — його смак дуже нагадує популярний батончик. Як його приготувати, розповіли у кулінарному блозі diali_cooking.
Інгредієнти для основи:
- печиво 350 г
- какао 20 г
- вершкове масло 120 г
Сирний шар:
- кисломолочний сир 550 г
- цукор 100 г
- яйця 2 шт
- вершки жирні 150 мл
- крохмаль кукурудзяний 2 ст.л.
Для карамелі:
- цукор 110 г
- вершкове масло 50 г
- гарячі вершки 90 мл
- смажений арахіс 100 г
Спосіб приготування:
- Для основи подрібнюємо печиво у крихту і перемішуємо з какао. Додаємо розтоплене вершкове масло.
- Масу висипаємо у форму для випікання, робимо дно і бортики. Ставимо в морозилку на 30 хвилин.
- Для сирного шару з’єднуємо кисломолочний сир, цукор, яйця, крохмаль і вершки. Все дуже ретельно збиваємо блендером та виливаємо на пісочну основу.
- Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці при 150 градусах 50 хвилин. Обов’язково на дно духовки ставимо ємність із водою.
- Для карамелі поступово топимо цукор у каструлі з товстим дном. Потім вливаємо гарячі вершки і все перемішуємо швиденько. Додаємо мʼяке вершкове масло та перемішуємо до однорідності.
- Коли карамель стане теплою, додаємо арахіс та перемішуємо. Викладаємо на сир, ставимо в холодильник до застигання.
Тортик виходить апетитним і красивим — гості подумають, що ви його замовили. Також ми розповідали, як оригінально приготувати картоплю на святковий стіл.