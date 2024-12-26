Все подумают, что вы заказали этот торт: как приготовить дома десерт "Сникерс" (видео)
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Рецепт вкуснейшего десерта
Аппетитные сладости, которые порадуют и вас и ваших близких, можно приготовить дома и это совсем несложно. Мы делились рецептом немецкого яблочного пирога. Теперь расскажем, как приготовить самый настоящий торт.
Не зря этот десерт называется "Сникерс" – его вкус очень напоминает популярный батончик. Как его приготовить рассказали в кулинарном блоге diali_cooking.
Ингредиенты для основания:
- печенье 350 г
- какао 20 г
- сливочное масло 120 г
Сырный слой:
- кисломолочный творог 550 г
- сахар 100 г
- яйца 2 шт
- сливки жирные 150 мл
- крахмал кукурузный 2 ст.л.
Для карамели:
- сахар 110 г
- сливочное масло 50 г
- горячие сливки 90 мл
- жареный арахис 100 г
Способ приготовления:
- Для основания измельчаем печенье в крошку и перемешиваем с какао. Добавляем растопленное сливочное масло.
- Массу высыпаем в форму для выпечки, делаем дно и бортики. Ставим в морозилку на 30 минут.
- Для творожного слоя соединяем кисломолочный творог, сахар, яйца, крахмал и сливки. Все очень тщательно взбиваем блендером и выливаем на песочное основание.
- Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 150 градусах 50 минут. Обязательно на дно духовки ставим емкость с водой.
- Для карамели постепенно топим сахар в кастрюле с толстым дном. Затем вливаем горячие сливки и все перемешиваем быстро. Добавляем мягкое сливочное масло и перемешиваем до однородности.
- Когда карамель станет теплой, добавляем арахис и перемешиваем. Выкладываем на сыр, ставим в холодильник до застывания.
Тортик получается аппетитным и красивым – гости подумают, что вы его заказали. Также мы рассказывали, как оригинально приготовить картошку на праздничный стол.