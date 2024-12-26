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Все подумают, что вы заказали этот торт: как приготовить дома десерт "Сникерс" (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Роскошный торт можно приготовить своими силами
Роскошный торт можно приготовить своими силами

Рецепт вкуснейшего десерта

Аппетитные сладости, которые порадуют и вас и ваших близких, можно приготовить дома и это совсем несложно. Мы делились рецептом немецкого яблочного пирога. Теперь расскажем, как приготовить самый настоящий торт.

Не зря этот десерт называется "Сникерс" – его вкус очень напоминает популярный батончик. Как его приготовить рассказали в кулинарном блоге diali_cooking.

Ингредиенты для основания:

  • печенье 350 г
  • какао 20 г
  • сливочное масло 120 г

Сырный слой:

  • кисломолочный творог 550 г
  • сахар 100 г
  • яйца 2 шт
  • сливки жирные 150 мл
  • крахмал кукурузный 2 ст.л.

Для карамели:

  • сахар 110 г
  • сливочное масло 50 г
  • горячие сливки 90 мл
  • жареный арахис 100 г

Способ приготовления:

  1. Для основания измельчаем печенье в крошку и перемешиваем с какао. Добавляем растопленное сливочное масло.
  2. Массу высыпаем в форму для выпечки, делаем дно и бортики. Ставим в морозилку на 30 минут.
  3. Для творожного слоя соединяем кисломолочный творог, сахар, яйца, крахмал и сливки. Все очень тщательно взбиваем блендером и выливаем на песочное основание.
  4. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 150 градусах 50 минут. Обязательно на дно духовки ставим емкость с водой.
  5. Для карамели постепенно топим сахар в кастрюле с толстым дном. Затем вливаем горячие сливки и все перемешиваем быстро. Добавляем мягкое сливочное масло и перемешиваем до однородности.
  6. Когда карамель станет теплой, добавляем арахис и перемешиваем. Выкладываем на сыр, ставим в холодильник до застывания.

Тортик получается аппетитным и красивым – гости подумают, что вы его заказали. Также мы рассказывали, как оригинально приготовить картошку на праздничный стол.

Теги:
#Рецепт #Торт #Десерт #Чизкейк