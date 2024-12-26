Все подумают, что вы заказали этот торт: как приготовить дома десерт "Сникерс" (видео)

Рецепт вкуснейшего десерта

Аппетитные сладости, которые порадуют и вас и ваших близких, можно приготовить дома и это совсем несложно. Мы делились рецептом немецкого яблочного пирога. Теперь расскажем, как приготовить самый настоящий торт.

Не зря этот десерт называется "Сникерс" – его вкус очень напоминает популярный батончик. Как его приготовить рассказали в кулинарном блоге diali_cooking.

Ингредиенты для основания:

печенье 350 г

какао 20 г

сливочное масло 120 г

Сырный слой:

кисломолочный творог 550 г

сахар 100 г

яйца 2 шт

сливки жирные 150 мл

крахмал кукурузный 2 ст.л.

Для карамели:

сахар 110 г

сливочное масло 50 г

горячие сливки 90 мл

жареный арахис 100 г

Способ приготовления:

Для основания измельчаем печенье в крошку и перемешиваем с какао. Добавляем растопленное сливочное масло. Массу высыпаем в форму для выпечки, делаем дно и бортики. Ставим в морозилку на 30 минут. Для творожного слоя соединяем кисломолочный творог, сахар, яйца, крахмал и сливки. Все очень тщательно взбиваем блендером и выливаем на песочное основание. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 150 градусах 50 минут. Обязательно на дно духовки ставим емкость с водой. Для карамели постепенно топим сахар в кастрюле с толстым дном. Затем вливаем горячие сливки и все перемешиваем быстро. Добавляем мягкое сливочное масло и перемешиваем до однородности. Когда карамель станет теплой, добавляем арахис и перемешиваем. Выкладываем на сыр, ставим в холодильник до застывания.

Тортик получается аппетитным и красивым – гости подумают, что вы его заказали. Также мы рассказывали, как оригинально приготовить картошку на праздничный стол.