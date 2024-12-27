Знадобиться хамон, рукола та в'ялені томати: ці канапки доповнять новорічний стіл (відео)
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Готується легко та просто
Замість традиційних бутербродів із червоною ікрою можна не лише приготувати закуску з грибами, але й здивувати гостей елегантними брускетами. Основу страви становлять багет і крем-сир, а начинку можна вибрати на власний смак. Наприклад, чудово підійдуть хамон із руколою або в’ялені томати.
Рецепт святкових брускет опублікувала на своїй Instagram-сторінці "polli cooking". Лише кілька простих інгредієнтів – і ваш святковий стіл виглядатиме значно розкішніше.
Брускети з хамоном:
Інгредієнти:
- багет;
- сир "Філадельфія";
- рукола;
- хамон;
- бальзамічний соус;
Брускета з томатами
Інгредієнти:
- багет;
- сир "Філадельфія" з зеленню;
- вʼялені томати;
- рукола;
Брускета з креветками
Інгредієнти:
- авокадо;
- сир "Філадельфія";
- креветки;
- сіль, часник, перець;
- зелень;
- томати чері;
- пармезан;
Спосіб приготування:
1. Для брускет багет обсмажити до золотистої скоринки.
2. Для першого варіанту змастити багет крем-сиром, викласти зелень, хамон та полити бальзамічним соусом.
3. Для другого варіанту багет краще змастити крем-сиром з зеленню, викласти вʼялений томат та руколу.
4. Для третього варіанту в тарілці поєднати стиглий авокадо з крем-сиром, посолити, поперчити та розім'яти до однорідності.
5. Намазати підсмажений багет, викладаємо зелень.
6. Креветки посолити, поперчити та обсмажити на добре розігрітій сковорідці по одній хвилинці з кожної зі сторін.
7. Викласти креветку на багет, додати половинку томату чері та посипати пармезаном.