Знадобиться хамон, рукола та в'ялені томати: ці канапки доповнять новорічний стіл (відео)

Готується легко та просто

Замість традиційних бутербродів із червоною ікрою можна не лише приготувати закуску з грибами, але й здивувати гостей елегантними брускетами. Основу страви становлять багет і крем-сир, а начинку можна вибрати на власний смак. Наприклад, чудово підійдуть хамон із руколою або в’ялені томати.

Рецепт святкових брускет опублікувала на своїй Instagram-сторінці "polli cooking". Лише кілька простих інгредієнтів – і ваш святковий стіл виглядатиме значно розкішніше.

Брускети з хамоном:

Інгредієнти:

багет;

сир "Філадельфія";

рукола;

хамон;

бальзамічний соус;

Брускета з томатами

Інгредієнти:

багет;

сир "Філадельфія" з зеленню;

вʼялені томати;

рукола;

Брускета з креветками

Інгредієнти:

авокадо;

сир "Філадельфія";

креветки;

сіль, часник, перець;

зелень;

томати чері;

пармезан;

Спосіб приготування:

1. Для брускет багет обсмажити до золотистої скоринки.

2. Для першого варіанту змастити багет крем-сиром, викласти зелень, хамон та полити бальзамічним соусом.

3. Для другого варіанту багет краще змастити крем-сиром з зеленню, викласти вʼялений томат та руколу.

4. Для третього варіанту в тарілці поєднати стиглий авокадо з крем-сиром, посолити, поперчити та розім'яти до однорідності.

5. Намазати підсмажений багет, викладаємо зелень.

6. Креветки посолити, поперчити та обсмажити на добре розігрітій сковорідці по одній хвилинці з кожної зі сторін.

7. Викласти креветку на багет, додати половинку томату чері та посипати пармезаном.