Понадобится хамон, руккола и вяленые томаты: эти бутерброды дополнят новогодний стол (видео)
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Готовится легко и просто
Вместо традиционных бутербродов с красной икрой можно не только приготовить закуску с грибами, но удивить гостей элегантными брускетами. Основу блюда составляют багет и крем-сыр, а начинку можно выбрать по своему вкусу. К примеру, прекрасно подойдут хамон с рукколой или вяленые томаты.
Рецепт праздничных брускетов опубликовала на своей Instagram-странице "polli cooking". Только несколько простых ингредиентов – и ваш праздничный стол будет выглядеть гораздо роскошнее.
Брускеты с хамоном
Ингредиенты:
- багет;
- сыр "Филадельфия";
- руккола;
- хамон;
- бальзамический соус;
Брускеты с томатами
Ингредиенты:
- багет;
- сыр "Филадельфия" с зеленью;
- вяленые томаты;
- руккола;
Брускеты с креветками
Ингредиенты:
- авокадо;
- сыр "Филадельфия";
- креветки;
- соль, чеснок, перец;
- зелень;
- томаты черри;
- пармезан;
Способ приготовления:
1. Для брускетов багет обжарить до золотистой корочки.
2. Для первого варианта смазать багет крем-сыром, выложить зелень, хамон и полить бальзамическим соусом.
3. Для второго варианта багет лучше смазать крем-сыром с зеленью, выложить вяленый томат и рукколу.
4. Для третьего варианта в тарелке соединить спелый авокадо с крем-сыром, посолить, поперчить и размять до однородности.
5. Намазать поджаренный багет, выкладываем зелень.
6. Креветки посолить, поперчить и обжарить на хорошо разогретой сковороде по одной минутке с каждой стороны.
7. Выложить креветку на багет, добавить половинку томата черри и посыпать пармезаном.