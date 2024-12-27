Понадобится хамон, руккола и вяленые томаты: эти бутерброды дополнят новогодний стол (видео)

Готовится легко и просто

Вместо традиционных бутербродов с красной икрой можно не только приготовить закуску с грибами, но удивить гостей элегантными брускетами. Основу блюда составляют багет и крем-сыр, а начинку можно выбрать по своему вкусу. К примеру, прекрасно подойдут хамон с рукколой или вяленые томаты.

Рецепт праздничных брускетов опубликовала на своей Instagram-странице "polli cooking". Только несколько простых ингредиентов – и ваш праздничный стол будет выглядеть гораздо роскошнее.

Брускеты с хамоном

Ингредиенты:

багет;

сыр "Филадельфия";

руккола;

хамон;

бальзамический соус;

Брускеты с томатами

Ингредиенты:

багет;

сыр "Филадельфия" с зеленью;

вяленые томаты;

руккола;

Брускеты с креветками

Ингредиенты:

авокадо;

сыр "Филадельфия";

креветки;

соль, чеснок, перец;

зелень;

томаты черри;

пармезан;

Способ приготовления:

1. Для брускетов багет обжарить до золотистой корочки.

2. Для первого варианта смазать багет крем-сыром, выложить зелень, хамон и полить бальзамическим соусом.

3. Для второго варианта багет лучше смазать крем-сыром с зеленью, выложить вяленый томат и рукколу.

4. Для третьего варианта в тарелке соединить спелый авокадо с крем-сыром, посолить, поперчить и размять до однородности.

5. Намазать поджаренный багет, выкладываем зелень.

6. Креветки посолить, поперчить и обжарить на хорошо разогретой сковороде по одной минутке с каждой стороны.

7. Выложить креветку на багет, добавить половинку томата черри и посыпать пармезаном.