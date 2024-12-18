Замість канапок зі шпротами і ікрою зробіть на Новий рік цю красиву закуску: геніальний рецепт (відео)
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Брускети з грибами та сиром
Закуски на святковий стіл хочеться ставити і смачні, і красиві. Ми розповідали, як приготувати апетитну закуску з готового листкового тіста. Тепер ділимось рецептом апетитних брускет з грибами та сиром.
Це так красиво і смачно, що ніхто і не згадає про звичайні бутерброди зі шпротами. Рецептом поділились у кулінарному блозі katherine.khoma. Поєднання м’якого сиру з грибами та ароматним чебрецем створює неповторну закуску, яка здатна стати як окрасою святкового столу, так і чудовим доповненням до келиха вина.
Інгредієнти:
- печериці
- чебрець
- оливкова олія
- сіль/перець
- багет
- будь-який м’який сир, наприклад, камамбер
Спосіб приготування:
- Печериці промийте та просушіть паперовими рушниками. Наріжте їх на пластиночки. Викладіть на розігріту сковороду з оливковою олією.
- Викладіть нарізані гриби та гілочки чебрецю. Обсмажте гриби до готовності, а потім дістаньте з них чебрець — він вже не знадобиться, адже вже віддав всі свої аромати.
- Багет наріжте на скибочки. Підсушіть їх на грилі або сковороді чи навіть в духовці, як вам зручно.
- Шматочки сиру намастіть на багет. Потім викладаємо обсмажені гриби, і зверху прикрасьте ще свіжим чебрецем.
Це надзвичайно ароматно і смачно. На вигляд ця закуска доволі проста, але її смак — просто фантастичний. Також ми ділились рецептом смачного салату з печінкою.