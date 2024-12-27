Ще одна ідея для новорічного меню: рецепт вишуканого салату із креветками та зеленню (відео)

Готується легко зі звичайних придуктів

Креветки — це не тільки корисний, а й надзвичайно смачний продукт, який можна використовувати для приготування салатів, закусок чи навіть супів. Їх можна як варити, так і смажити, що відкриває безліч кулінарних можливостей.

Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на рецепт смачного, легкого та швидкого у приготуванні салату з креветками, сиром, овочами та зеленню. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з креветками

Інгредієнти:

креветки;

сіль, часник, перець;

мікс зелений – рукола та шпинат;

томати чері;

пармезан;

кедрові горішки;

Заправка:

2-3 ст. оливкової олії;

1 ст. гірчиці у зернах;

сік половинки апельсина;

1 ч. л. меду;

2 ст. соєвого соусу;

Спосіб приготування:

1. Почистити креветки, додати спеції та обсмажити їх до готовності.

2. Змішати все для заправки.

3. Викласти на блюдо зелень, зверху порізані навпіл чері, зверху креветки, полити заправкою та посипати тертим сиром.