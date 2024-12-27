Укр

Еще одна идея для новогоднего меню: рецепт изысканного салата с креветками и зеленью (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Оригинальная закуска
Оригинальная закуска. Фото 1000.menu

Готовится легко из обычных продуктов

Креветки – это не только полезный, но и вкуснейший продукт, который можно использовать для приготовления салатов, закусок или даже супов. Их можно как варить, так и жарить, что открывает множество кулинарных возможностей.

Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт вкусного, легкого и быстрого приготовления салата с креветками, сыром, овощами и зеленью. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат с креветками

Ингредиенты:

  • креветки;
  • соль, чеснок, перец;
  • микс зеленый – руккола и шпинат;
  • томаты черри;
  • пармезан;
  • кедровые орешки;

Заправка:

  • 2-3 ст. оливкового масла;
  • 1 ст. горчицы в зернах;
  • сок половинки апельсина;
  • 1 ч. л. меда;
  • 2 ст. соевого соуса;

Способ приготовления:

1. Почистить креветки, добавить специи и обжарить до готовности.

2. Смешать все для заправки.

3. Выложить на блюдо зелень, сверху порезанные пополам черри, сверху креветки, полить заправкой и посыпать тертым сыром.

Теги:
#Салат #Креветки #Готовим дома