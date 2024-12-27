Еще одна идея для новогоднего меню: рецепт изысканного салата с креветками и зеленью (видео)

Готовится легко из обычных продуктов

Креветки – это не только полезный, но и вкуснейший продукт, который можно использовать для приготовления салатов, закусок или даже супов. Их можно как варить, так и жарить, что открывает множество кулинарных возможностей.

Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт вкусного, легкого и быстрого приготовления салата с креветками, сыром, овощами и зеленью. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат с креветками

Ингредиенты:

креветки;

соль, чеснок, перец;

микс зеленый – руккола и шпинат;

томаты черри;

пармезан;

кедровые орешки;

Заправка:

2-3 ст. оливкового масла;

1 ст. горчицы в зернах;

сок половинки апельсина;

1 ч. л. меда;

2 ст. соевого соуса;

Способ приготовления:

1. Почистить креветки, добавить специи и обжарить до готовности.

2. Смешать все для заправки.

3. Выложить на блюдо зелень, сверху порезанные пополам черри, сверху креветки, полить заправкой и посыпать тертым сыром.