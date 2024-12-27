Еще одна идея для новогоднего меню: рецепт изысканного салата с креветками и зеленью (видео)
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Готовится легко из обычных продуктов
Креветки – это не только полезный, но и вкуснейший продукт, который можно использовать для приготовления салатов, закусок или даже супов. Их можно как варить, так и жарить, что открывает множество кулинарных возможностей.
Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт вкусного, легкого и быстрого приготовления салата с креветками, сыром, овощами и зеленью. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить салат с креветками
Ингредиенты:
- креветки;
- соль, чеснок, перец;
- микс зеленый – руккола и шпинат;
- томаты черри;
- пармезан;
- кедровые орешки;
Заправка:
- 2-3 ст. оливкового масла;
- 1 ст. горчицы в зернах;
- сок половинки апельсина;
- 1 ч. л. меда;
- 2 ст. соевого соуса;
Способ приготовления:
1. Почистить креветки, добавить специи и обжарить до готовности.
2. Смешать все для заправки.
3. Выложить на блюдо зелень, сверху порезанные пополам черри, сверху креветки, полить заправкой и посыпать тертым сыром.