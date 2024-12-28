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Смачна, як "Шуба", але готується простіше: рецепт надзвичайної закуски (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Звичний салат по-новому
Звичний салат по-новому. Фото recepty.hyser.com.ua

Впорається навіть новачок

Багато хто готує традиційний салат "Шуба" на Новий рік. Однак цю закуску можна подати інакше і така подача неодмінно здивує гостей.

При цьому сама страва виходить такою ж смачною. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".

Як приготувати "Шубу" в лаваші

Інгредієнти:

  • лаваш – 3 шт.;
  • морква – 2 шт. (середні);
  • буряк – 1-2 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • оселедець або слабосолений лосось;
  • майонез;
  • сіль, перець;

Спосіб приготування:

1. Кожен лаваш змастити майонезом.

2. На перший викласти тертий варений буряк.

3. На другий –– терту варену моркву.

4. На третій – терті варені яйця. Кожен шар посолити.

5. Скрутити рулетом, обгорнути плівкою та надати форму.

6. Відправити у холодильник для стабілізації на 30-40 хвилин.

7. Нарізати на шматочки, зверху викласти рибку (це може бути будь-яка улюблена риба).

Теги:
#Салат #Шуба #Закуска #Готуємо вдома