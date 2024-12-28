Смачна, як "Шуба", але готується простіше: рецепт надзвичайної закуски (відео)

Впорається навіть новачок

Багато хто готує традиційний салат "Шуба" на Новий рік. Однак цю закуску можна подати інакше і така подача неодмінно здивує гостей.

При цьому сама страва виходить такою ж смачною. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".

Як приготувати "Шубу" в лаваші

Інгредієнти:

лаваш – 3 шт.;

морква – 2 шт. (середні);

буряк – 1-2 шт.;

яйця – 2 шт.;

оселедець або слабосолений лосось;

майонез;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1. Кожен лаваш змастити майонезом.

2. На перший викласти тертий варений буряк.

3. На другий –– терту варену моркву.

4. На третій – терті варені яйця. Кожен шар посолити.

5. Скрутити рулетом, обгорнути плівкою та надати форму.

6. Відправити у холодильник для стабілізації на 30-40 хвилин.

7. Нарізати на шматочки, зверху викласти рибку (це може бути будь-яка улюблена риба).