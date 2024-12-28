Смачна, як "Шуба", але готується простіше: рецепт надзвичайної закуски (відео)
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Впорається навіть новачок
Багато хто готує традиційний салат "Шуба" на Новий рік. Однак цю закуску можна подати інакше і така подача неодмінно здивує гостей.
При цьому сама страва виходить такою ж смачною. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".
Як приготувати "Шубу" в лаваші
Інгредієнти:
- лаваш – 3 шт.;
- морква – 2 шт. (середні);
- буряк – 1-2 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- оселедець або слабосолений лосось;
- майонез;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
1. Кожен лаваш змастити майонезом.
2. На перший викласти тертий варений буряк.
3. На другий –– терту варену моркву.
4. На третій – терті варені яйця. Кожен шар посолити.
5. Скрутити рулетом, обгорнути плівкою та надати форму.
6. Відправити у холодильник для стабілізації на 30-40 хвилин.
7. Нарізати на шматочки, зверху викласти рибку (це може бути будь-яка улюблена риба).