Вкусная, как "Шуба", но готовится проще: рецепт чрезвычайной закуски (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Справится даже новичок
Многие готовят традиционный салат "Шуба" на Новый год. Однако эту закуску можно подать иначе и такая подача непременно удивит гостей.
При этом само блюдо получается таким же вкусным. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".
Как приготовить "Шубу" в лаваше
Ингредиенты:
- лаваш – 3 шт.;
- морковь – 2 шт. (средние);
- свекла – 1-2 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- сельдь или слабосоленый лосось;
- майонез;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1. Каждый лаваш смазать майонезом.
2. На первый выложить тертую вареную свеклу.
3. На второй – тертую вареную морковь.
4. На третий – тертые вареные яйца. Каждый слой посолить.
5. Свернуть рулетом, обернуть пленкой и придать форму.
6. Отправить в холодильник для стабилизации на 30-40 минут.
7. Нарезать на кусочки, сверху выложить рыбку (это может быть любая излюбленная рыба).