Вкусная, как "Шуба", но готовится проще: рецепт чрезвычайной закуски (видео)

Справится даже новичок

Многие готовят традиционный салат "Шуба" на Новый год. Однако эту закуску можно подать иначе и такая подача непременно удивит гостей.

При этом само блюдо получается таким же вкусным. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".

Как приготовить "Шубу" в лаваше

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт.;

морковь – 2 шт. (средние);

свекла – 1-2 шт.;

яйца – 2 шт.;

сельдь или слабосоленый лосось;

майонез;

соль, перец;

Способ приготовления:

1. Каждый лаваш смазать майонезом.

2. На первый выложить тертую вареную свеклу.

3. На второй – тертую вареную морковь.

4. На третий – тертые вареные яйца. Каждый слой посолить.

5. Свернуть рулетом, обернуть пленкой и придать форму.

6. Отправить в холодильник для стабилизации на 30-40 минут.

7. Нарезать на кусочки, сверху выложить рыбку (это может быть любая излюбленная рыба).