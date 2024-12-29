Закуска вийде ситною та оригінальною: чим нафарширувати яйця (відео)

Готується закуска з простих продуктів, які чудово поєднуються один з одним

Фаршировані яйця – це смачна та доступна закуска, яку можна приготувати з найрізноманітнішими начинками: від сиру до риби, консервів чи печінки. Сьогодні ми пропонуємо приготувати таку закуску, яка на смак чимось нагадує суші.

Готується страва легко та просто та обов'язково сподобається близьким. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати закуску з червоною рибою

Інгредієнти:

4 варені яйця;

авокадо;

150 г червоної риби;

фіолетова цибуля;

2 ст. л. соусу Тартар;

1 ч. л. американської гірчиці;

Спосіб приготування:

1. Яйця круто відварити та розрізати навпіл.

2.Цибулю дрібно нарізати.

3.Авокадо нарізати кубиками.

4.Червону рибу нарізати дрібними кубиками.

5.Соус "Тартар" змішати з гірчицею.

6.Додати всі нарізані інгредієнти та жовток, добре перемішати.

7.Нафарширувати яйця начинкою та одразу подати на стіл.