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Закуска вийде ситною та оригінальною: чим нафарширувати яйця (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Оригінальна та ефектна закуска для новорічного столу
Оригінальна та ефектна закуска для новорічного столу. Фото lifehacker.ru

Готується закуска з простих продуктів, які чудово поєднуються один з одним

Фаршировані яйця – це смачна та доступна закуска, яку можна приготувати з найрізноманітнішими начинками: від сиру до риби, консервів чи печінки. Сьогодні ми пропонуємо приготувати таку закуску, яка на смак чимось нагадує суші.

Готується страва легко та просто та обов'язково сподобається близьким. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати закуску з червоною рибою

Інгредієнти:

  • 4 варені яйця;
  • авокадо;
  • 150 г червоної риби;
  • фіолетова цибуля;
  • 2 ст. л. соусу Тартар;
  • 1 ч. л. американської гірчиці;

Спосіб приготування:

1. Яйця круто відварити та розрізати навпіл.

2.Цибулю дрібно нарізати.

3.Авокадо нарізати кубиками.

4.Червону рибу нарізати дрібними кубиками.

5.Соус "Тартар" змішати з гірчицею.

6.Додати всі нарізані інгредієнти та жовток, добре перемішати.

7.Нафарширувати яйця начинкою та одразу подати на стіл.

Теги:
#Риба #Готуємо вдома #Яйця