Закуска вийде ситною та оригінальною: чим нафарширувати яйця (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Готується закуска з простих продуктів, які чудово поєднуються один з одним
Фаршировані яйця – це смачна та доступна закуска, яку можна приготувати з найрізноманітнішими начинками: від сиру до риби, консервів чи печінки. Сьогодні ми пропонуємо приготувати таку закуску, яка на смак чимось нагадує суші.
Готується страва легко та просто та обов'язково сподобається близьким. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати закуску з червоною рибою
Інгредієнти:
- 4 варені яйця;
- авокадо;
- 150 г червоної риби;
- фіолетова цибуля;
- 2 ст. л. соусу Тартар;
- 1 ч. л. американської гірчиці;
Спосіб приготування:
1. Яйця круто відварити та розрізати навпіл.
2.Цибулю дрібно нарізати.
3.Авокадо нарізати кубиками.
4.Червону рибу нарізати дрібними кубиками.
5.Соус "Тартар" змішати з гірчицею.
6.Додати всі нарізані інгредієнти та жовток, добре перемішати.
7.Нафарширувати яйця начинкою та одразу подати на стіл.