Закуска получится сытной и оригинальной: чем нафаршировать яйца (видео)

Готовится закуска из простых продуктов, прекрасно сочетающихся друг с другом

Фаршированные яйца – это вкусная и доступная закуска, которую можно приготовить с самыми разными начинками: от сыра до рыбы, консервов или печени. Сегодня мы предлагаем приготовить такую закуску, которая по вкусу чем-то напоминает суши.

Готовится блюдо легко и просто и понравится близким. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить закуску с красной рыбой

Ингредиенты:

4 вареных яйца;

авокадо;

150 г красной рыбы;

фиолетовый лук;

2 ст. л. соуса Тартар;

1 ч. л. американской горчицы;

Способ приготовления:

1. Яйца вкрутую отварить и разрезать пополам.

2.Лук мелко нарезать.

3.Авокадо порезать кубиками.

4.Красную рыбу нарезать мелкими кубиками.

5. Соус "Тартар" смешать с горчицей.

6.Добавить все нарезанные ингредиенты и желток, хорошо перемешать.

7.Нафаршировать яйца начинкой и сразу подать на стол.