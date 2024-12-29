Закуска получится сытной и оригинальной: чем нафаршировать яйца (видео)
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Готовится закуска из простых продуктов, прекрасно сочетающихся друг с другом
Фаршированные яйца – это вкусная и доступная закуска, которую можно приготовить с самыми разными начинками: от сыра до рыбы, консервов или печени. Сегодня мы предлагаем приготовить такую закуску, которая по вкусу чем-то напоминает суши.
Готовится блюдо легко и просто и понравится близким. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить закуску с красной рыбой
Ингредиенты:
- 4 вареных яйца;
- авокадо;
- 150 г красной рыбы;
- фиолетовый лук;
- 2 ст. л. соуса Тартар;
- 1 ч. л. американской горчицы;
Способ приготовления:
1. Яйца вкрутую отварить и разрезать пополам.
2.Лук мелко нарезать.
3.Авокадо порезать кубиками.
4.Красную рыбу нарезать мелкими кубиками.
5. Соус "Тартар" смешать с горчицей.
6.Добавить все нарезанные ингредиенты и желток, хорошо перемешать.
7.Нафаршировать яйца начинкой и сразу подать на стол.