Простіше та смачніше, ніж "Мімоза": приготуйте цей салат до новорічного столу (відео)

Готується швидко та з простих продуктів

До Нового року можна приготувати безліч смачних салатів на кшталт "Шуби" чи "Олів'є". Однак, якщо хочеться урізноманітнити меню можна звернути увагу на рецепти інших страв.

Одним із таких ми сьогодні й хочемо поділитися. Він виходить ситним та апетитним, інформують на YouTube-каналі "Оксана Голіян. Рецепти. Oksana Holiian. Recipes".

Як приготувати салат "Ніжність"

Інгредієнти:

2 варені курячі стегна;

1 огірок;

150 г грибів;

1 плавлений сирок;

70 г твердого сиру;

2 яйця;

зелена цибуля;

Спосіб приготування:

1.Куряче м'ясо нарізати кубиками.

2.Огірок, яйця та сир натерти на тертку.

3.Гриби порізати та посмажити.

4.Шарами зібрати салат: м'ясо, майонез, тертий огірок, майонез, гриби, майонез, сир, майонез, яйця та зверху цибуля.