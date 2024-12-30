Проще и вкуснее, чем "Мимоза": приготовьте этот салат к новогоднему столу (видео)

Готовится быстро и из простых продуктов

К Новому году можно приготовить множество вкусных салатов типа "Шубы" или "Оливье". Однако, если хочется разнообразить меню, можно обратить внимание на рецепты других блюд.

Одним из таких мы сегодня хотим поделиться. Он получается сытным и аппетитным, информируют на YouTube-канале "Оксана Голиан. Рецепты. Oksana Holiian. Recipes".

Как приготовить салат "Нежность"

Ингредиенты:

2 вареных куриных бедра;

1 огурец;

150 г грибов;

1 плавленый сырок;

70 г твердого творога;

2 яйца;

зеленый лук;

Способ приготовления:

1.Куриное мясо нарезать кубиками.

2.Огурец, яйца и сыр натереть на терку.

3.Грибы порезать и пожарить.

4.Слоями собрать салат: мясо, майонез, тертый огурец, майонез, грибы, майонез, сыр, майонез, яйца и сверху лук.