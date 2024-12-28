Цей салат гості змітають першим: екзотична закуска з простих і доступних продуктів (відео)

Апетитний салат з ананасами та кукурудзою

На святковий стіл хочеться ставити стильні та апетитні салати. Ми розповідали, як приготувати яскраву закуску з куркою. Тепер ділимось цікавою варіацією на вже звичний салат з консервованими ананасами.

Цей чудовий салат, який можна сміливо ставити на новорічний стіл — гості завжди змітають його першим. Рецептом цього салату поділились у кулінарному блозі yulia_smachno_tyt.

Інгредієнти:

Куряче філе — 1 шт;

Ананас консервований — 0,5 банки;

Оливки чорні — 0,5 банки;

Твердий сир — 150 г;

Консервована кукурудза — 0,5 банки;

Сухарики — 50 г;

Майонез — для заправки;

Зелена цибуля;

Сіль.

Спосіб приготування:

Куряче філе солимо та приправляємо до смаку. Обсмажуємо його улюбленим способом або ж запікаємо. Коли охолоне, нарізаємо кубиками. Такими ж шматочками нарізаємо ананас, який попередньо просушили від сиропу. Оливки також просушуємо, нарізаємо кружальцями. Сир кришимо кубиками. Кукурудзу відкидаємо на сито, щоб прибрати зайву воду. Коли вона підсохне, додаємо до решти інгредієнтів. Додаємо готові сухарики. До смаку солимо та приправляємо майонезом. Ретельно перемішуємо.

Салат дуже смачний, всі інгредієнти відмінно поєднуються між собою. Також ми ділились рецептом класичного крабового салату — з рисом.