Цей салат гості змітають першим: екзотична закуска з простих і доступних продуктів (відео)
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Апетитний салат з ананасами та кукурудзою
На святковий стіл хочеться ставити стильні та апетитні салати. Ми розповідали, як приготувати яскраву закуску з куркою. Тепер ділимось цікавою варіацією на вже звичний салат з консервованими ананасами.
Цей чудовий салат, який можна сміливо ставити на новорічний стіл — гості завжди змітають його першим. Рецептом цього салату поділились у кулінарному блозі yulia_smachno_tyt.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 1 шт;
- Ананас консервований — 0,5 банки;
- Оливки чорні — 0,5 банки;
- Твердий сир — 150 г;
- Консервована кукурудза — 0,5 банки;
- Сухарики — 50 г;
- Майонез — для заправки;
- Зелена цибуля;
- Сіль.
Спосіб приготування:
- Куряче філе солимо та приправляємо до смаку. Обсмажуємо його улюбленим способом або ж запікаємо. Коли охолоне, нарізаємо кубиками.
- Такими ж шматочками нарізаємо ананас, який попередньо просушили від сиропу. Оливки також просушуємо, нарізаємо кружальцями. Сир кришимо кубиками.
- Кукурудзу відкидаємо на сито, щоб прибрати зайву воду. Коли вона підсохне, додаємо до решти інгредієнтів.
- Додаємо готові сухарики. До смаку солимо та приправляємо майонезом. Ретельно перемішуємо.
Салат дуже смачний, всі інгредієнти відмінно поєднуються між собою. Також ми ділились рецептом класичного крабового салату — з рисом.