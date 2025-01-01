Рецепт лучшего похмельного супа: польские хозяйки готовят его три дня, а здесь 30 минут – и готово (ВИДЕО)

Великолепный сокращенный рецепт польского журека

Наваристый, ароматный суп – то, что нужно после праздников. Мы рассказывали, как приготовить сырный суп с колбасками. Теперь делимся рецептом ароматного польского супа, который еще называют "похмельным".

Традиционный польский журек готовится несколько дней, но этот рецепт позволит вам насладиться вкусным и сытным супом всего за 20 минут. Это идеальный вариант, когда время ограничено, а хочется чего-то горячего и питательного. Рецептом поделились в видео из кулинарного ютуб-канала "Вкуси жизнь со Светланой Михальчук".

Ингредиенты:

1 пакетик сухой закваски для журека

0,5 кольца копченой колбасы (любой по вашему вкусу)

1 средняя луковица

1 небольшая морковь

0,5 литра сметаны (желательно 15% жирности)

вареное яйцо для подачи

свежая зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

соль и перец – по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Поставьте вареные яйца. Очистите лук и морковь. Лук мелко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Колбасу нарежьте полукольцами (если оболочка не натуральная, снимите ее). В толстостенной кастрюле или котле разогрейте небольшое количество растительного масла. Добавьте лук и тушите его до мягкости. Затем добавьте натертую морковь и тушите еще несколько минут, пока она слегка не размягчится. Добавьте нарезанную колбасу и обжаривайте все вместе еще 2-3 минуты. В отдельной миске залейте сухую закваску холодной водой и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Вылейте полученную смесь в кастрюлю с овощами и колбасой. Перемешайте и доведите до кипения. Убавьте огонь и добавьте сметану. Тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по своему вкусу. Доведите суп до кипения и снимите с огня.

Осталось только разлить журек по тарелкам и добавить в каждую тарелку половинку вареного яйца и зелень для украшения. Мы делились рецептом вкусного и яркого салата.