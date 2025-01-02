Якщо бутербродами з ікрою наїлися — приготуйте млинці: рецепт смачної закуски (відео)
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Виходять ситними та смачними
До новорічного столу господині готували безліч страв: і картопля тушкована з реберцями, і курочка запечена, і брускети з хамоном, руколою та в'яленими томатами.
А якщо у вас залишилася баночка ікри замість звичних бутербродів навіть на сніданок можна приготувати смачні млинці. Страва виходить поживною та ситною, переконують на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати млинці з вершковим сиром та ікрою
Інгредієнти для млинців:
- молоко (ледь тепле) – 500 мл;
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 2 ст. л.;
- борошно – 1,5 склянки (220 г);
- олія – 2-3 ст. л.;
- дрібка солі;
- вершкове масло або сало для смаження;
Інгредієнти для начинки:
- вершковий сир + червона ікра;
Спосіб приготування:
1. Яйця поєднати з цукром та сіллю і всипати половину від загальної маси просіяного борошна.
2. Добре перемішати за допомогою вінчика і влити ледь тепле молоко.
3. Важливо робити ці дії в такому порядку, щоб млинці не мали грудочок.
4. Всипати залишок просіяного борошна.
5. Перемішати до поєднання і влити молоко, яке залишилося.
6. В кінці додати олію, перемішати та залишити тісто на 15 хвилин відпочити.
7. В цей час можна розігріти сковорідки до дуже гарячого стану.
8. Покласти шматочок масла і можна починати смажити млинці.
9. Обсмажити млинці на середньому вогні приблизно 3-5 хвилин з кожного боку.
10. Кожен млинець поділити навпіл, з одного боку змастити млинець крем-сиром, закрутити в рулет.
11. За бажанням відрізати краї млинця і закрутити його у форму равлику.
12. Зафіксувати млинець зубочисткою, щоб він тримав форму і зверху змастити вершковим сиром та прикрасити ікрою.