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Якщо бутербродами з ікрою наїлися — приготуйте млинці: рецепт смачної закуски (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачні, ніжні та ажурні
Смачні, ніжні та ажурні. Фото 1000.menu

Виходять ситними та смачними

До новорічного столу господині готували безліч страв: і картопля тушкована з реберцями, і курочка запечена, і брускети з хамоном, руколою та в'яленими томатами.

А якщо у вас залишилася баночка ікри замість звичних бутербродів навіть на сніданок можна приготувати смачні млинці. Страва виходить поживною та ситною, переконують на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати млинці з вершковим сиром та ікрою

Інгредієнти для млинців:

  • молоко (ледь тепле) – 500 мл;
  • яйця – 3 шт.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • борошно – 1,5 склянки (220 г);
  • олія – 2-3 ст. л.;
  • дрібка солі;
  • вершкове масло або сало для смаження;

Інгредієнти для начинки:

  • вершковий сир + червона ікра;

Спосіб приготування:

1. Яйця поєднати з цукром та сіллю і всипати половину від загальної маси просіяного борошна.

2. Добре перемішати за допомогою вінчика і влити ледь тепле молоко.

3. Важливо робити ці дії в такому порядку, щоб млинці не мали грудочок.

4. Всипати залишок просіяного борошна.

5. Перемішати до поєднання і влити молоко, яке залишилося.

6. В кінці додати олію, перемішати та залишити тісто на 15 хвилин відпочити.

7. В цей час можна розігріти сковорідки до дуже гарячого стану.

8. Покласти шматочок масла і можна починати смажити млинці.

9. Обсмажити млинці на середньому вогні приблизно 3-5 хвилин з кожного боку.

10. Кожен млинець поділити навпіл, з одного боку змастити млинець крем-сиром, закрутити в рулет.

11. За бажанням відрізати краї млинця і закрутити його у форму равлику.

12. Зафіксувати млинець зубочисткою, щоб він тримав форму і зверху змастити вершковим сиром та прикрасити ікрою.

Теги:
#Закуска #Млинці #Вершковий сир #Готуємо вдома