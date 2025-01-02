Если бутербродами с икрой наелись – приготовьте блины: рецепт вкусной закуски (видео)
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Выходят сытными и вкусными
К новогоднему столу хозяйки готовили множество блюд: и картофель тушеный с ребрышками, и курочка запеченная, и брускеты с хамоном, рукколой и вялеными томатами.
А если у вас осталась баночка икры вместо привычных бутербродов, даже на завтрак можно приготовить вкусные блинчики. Блюдо выходить питательным и сытным, убеждают на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить блины со сливочным сыром и икрой
Ингредиенты для блинов:
- молоко (чуть теплое) – 500 мл;
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 2 ст. л.;
- мука – 1,5 стакана (220 г);
- масло – 2-3 ст. л.;
- щепотка соли;
- сливочное масло или сало для жарки;
Ингредиенты для начинки:
- сливочный сыр + красная икра;
Способ приготовления:
1. Яйца соединить с сахаром и солью и всыпать половину от общей массы просеянной муки.
2. Хорошо перемешать с помощью венчика и влить чуть теплое молоко.
3. Важно делать эти действия в таком порядке, чтобы блины не имели комочков.
4. Всыпать остаток просеянной муки.
5. Перемешать до сочетания и влить оставшееся молоко.
6. В конце добавить масло, перемешать и оставить тесто на 15 минут.
7. В это время можно разогреть сковороду до очень горячего состояния.
8. Положить кусочек масла и можно начинать жарить блины.
9. Обжарить блины на среднем огне примерно 3-5 минут с каждой стороны.
10. Каждый блинчик поделить пополам, с одной стороны смазать блинчик крем-сыром, закрутить в рулет.
11. По желанию отрезать края блина и закрутить его в форму улитки.
12. Зафиксировать блинчик зубочисткой, чтобы он держал форму и сверху смазать сливочным сыром и украсить икрой.