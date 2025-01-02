Если бутербродами с икрой наелись – приготовьте блины: рецепт вкусной закуски (видео)

Выходят сытными и вкусными

К новогоднему столу хозяйки готовили множество блюд: и картофель тушеный с ребрышками, и курочка запеченная, и брускеты с хамоном, рукколой и вялеными томатами.

А если у вас осталась баночка икры вместо привычных бутербродов, даже на завтрак можно приготовить вкусные блинчики. Блюдо выходить питательным и сытным, убеждают на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить блины со сливочным сыром и икрой

Ингредиенты для блинов:

молоко (чуть теплое) – 500 мл;

яйца – 3 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

мука – 1,5 стакана (220 г);

масло – 2-3 ст. л.;

щепотка соли;

сливочное масло или сало для жарки;

Ингредиенты для начинки:

сливочный сыр + красная икра;

Способ приготовления:

1. Яйца соединить с сахаром и солью и всыпать половину от общей массы просеянной муки.

2. Хорошо перемешать с помощью венчика и влить чуть теплое молоко.

3. Важно делать эти действия в таком порядке, чтобы блины не имели комочков.

4. Всыпать остаток просеянной муки.

5. Перемешать до сочетания и влить оставшееся молоко.

6. В конце добавить масло, перемешать и оставить тесто на 15 минут.

7. В это время можно разогреть сковороду до очень горячего состояния.

8. Положить кусочек масла и можно начинать жарить блины.

9. Обжарить блины на среднем огне примерно 3-5 минут с каждой стороны.

10. Каждый блинчик поделить пополам, с одной стороны смазать блинчик крем-сыром, закрутить в рулет.

11. По желанию отрезать края блина и закрутить его в форму улитки.

12. Зафиксировать блинчик зубочисткой, чтобы он держал форму и сверху смазать сливочным сыром и украсить икрой.